Tra libri, fumetti, spot, musica ed esperienze di vita si è concluso il Festival del Sociale

Il Festival del Sociale prima edizione, svoltosi a Mesagne nella settimana dal 12 al 16 settembre, ha ospitato a Mesagne una fitta rassegna di eventi, nomi e contenuti. Erano stati i due presidenti e i due direttori dei Consorzi BR3 e BR4 – Giovanni Barletta e Antonio Calabrese i presidenti, Gianluca Budano e Pierpaolo Budano i direttori -, insieme ad Antonio Matarrelli e Anna Maria Scalera, sindaco e assessore ai servizi sociali della città di Mesagne. Ospitato nella rassegna “MesagnEstate 2023”, l’evento in 4 giorni dedicato all’approfondimento dei temi universali e alle declinazioni tematiche territoriali del welfare, è stato organizzato dall’ATS BR4 in collaborazione con l’ATS di Francavilla Fontana e il Comune di Mesagne, e con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, della Provincia di Brindisi e del Coordinamento degli ATS di Brindisi.

L’esperto in materie di politiche socio-sanitarie, Gianluca Budano, ha aperto la carrellata di approfondimenti con la presentazione del suo libro “Base, altezza e profondità”. «La condizione di potenziale fragilità di ciascuno può diventare il terreno comune di impegno sul quale ripensare le politiche pubbliche, guardando oltre il proprio confine, oltre il proprio bisogno immediato», ha dichiarato l’autore, che in occasione della presentazione ha dialogato con i giornalisti Cosimo Saracino e Giuseppe De Tomaso, soffermandosi su alcuni elementi che spiegano il titolo completo della pubblicazione, “Fondamenti scientifici e popolari di managerialità diffusa e patriottismo sociale”. Spazio alle poesie di Mino Metrangolo che con i versi della pubblicazione “STrATI D’ANIMO” ha toccato i temi legati alla vulnerabilità umana, accompagnato nella presentazione di Rino Spedicato, del Centro di Servizio per il Volontariato Brindisi-Lecce”, dalle letture di Giampiera Dimonte e dalle musiche di Sergio Montesardi.

L’attore Mingo De Pasquale, con la presentazione del video che lo vede protagonista dello spot “Mica scemo”, l’onorevole Chiara Gemma – suo il testo del fumetto “Sono Salvo” - e la psicoterapeuta Mariangela Acquaviva, sono intervenuti all’incontro a tema “Comprendere l’autismo”. Moderata dalla giornalista Federica Marangio, l’iniziativa ha ospitato la riflessione di Alessandro Cazzato, rappresentante dell’associazione “Il Bene che ti voglio”; quella di Monica Contessa, associazione “Coloriamo il Mondo”; di Lucia De Lorenzis di Angsa Brindisi. All’incontro ha preso parte il consigliere Mauro Vizzino, presidente della Terza Commissione regionale Assistenza Sanitaria e Servizi Sociali. «Ringrazio tutti i protagonisti del Festival e tutti coloro che attraverso il racconto delle loro opere letterarie, artistiche ed esperienziali hanno trasferito alla nostra comunità un messaggio chiaro, ossia che l'inclusione si può realizzare concretamente solo attraverso un lavoro incessante di rete che mette insieme istituzioni e corpo sociale», così il presidente Antonio Calabrese con un messaggio diffuso sui social, ha commentato la prima esperienza del Festival. “MusicaInGioco”, l’orchestra sociale con i giovani musicisti diretti dal maestro Andrea Gargiulo, ha chiuso in bellezza una prima esperienza caratterizzata dalla volontà di programmare e progettare con maggiore consapevolezza il welfare locale.

