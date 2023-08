Giochi, una giocatrice vince un jackpot di oltre 5mila euro

Agosto si conferma fortunato per la Puglia. Con il numero 60, riferisce Agipronews, una giocatrice di Taranto è riuscita a vincere un jackpot di oltre 5.000 euro con una giocata di 2,40 euro su Bingo90, il gioco di bingo di tombola.it scelto da migliaia di italiani ogni giorno e dedicato a tutti coloro che desiderano giocare comodamente da smartphone, tablet o pc ovunque si trovino, 24 ore su 24 in modo pratico e innovativo. A disposizione di tutti i giocatori di tombola.it ci sono anche le chat gratuite 24 ore su 24, strumenti di gioco responsabile e tante chiacchiere e amicizie virtuali con appassionati del bingo provenienti da tutta Italia. Un mese fortunato quello di agosto, durante il quale è stato messo in palio un montepremi totale di 200mila euro, tra premi garantiti e bonus.

