PUGLIA, PONTI 25 APRILE E 1 MAGGIO: CODACONS LANCIA IN REGIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE GRATUITA AGLI UTENTI VITTIME DI DISAGI AEREI. IN CASO DI RITARDI, PERDITA BAGAGLI, CANCELLAZIONI E DISAGI VARI POSSIBILE OTTENERE RIMBORSI E INDENNIZZI

In occasione dei viaggi dei cittadini per i ponti del 25 aprile e dell’1 maggio il Codacons lancia anche in Puglia un servizio di assistenza legale gratuita ai passeggeri della regione che si sono visti rovinare la partenza, o il ritorno, a causa dei disservizi delle compagnie aeree, allo scopo di far ottenere loro il rimborso del costo del biglietto e gli indennizzi previsti dalle Direttive Ue e dalle Convenzioni internazionali.

L’impegno in questo peculiare settore merita sempre più attenzione perché con il rinnovato flusso di viaggi, dopo la pandemia, i disservizi sono sempre più frequenti e, al contrario, per i passeggeri ottenere ciò di cui hanno diritto è diventato via via più complesso.

Per tale motivo l'associazione, in occasione delle partenze degli utenti residenti in regione per i ponti del 25 aprile e 1 maggio, propone GRATUITAMENTE ausilio e assistenza a tutti i passeggeri della Puglia che dovessero subire ritardi del volo, cancellazione, negato imbarco o danneggiamento/smarrimento bagaglio: sul sito dedicato undefined sarà sufficiente inserire i dati del volo e gli esperti del Codacons effettueranno una valutazione dell’entità del disservizio e, in caso di diritto al rimborso del biglietto e/o all’indennizzo, provvederà a richiedere quanto previsto alla Compagnia aerea.

Il passeggero non dovrà sostenere alcun costo né per la valutazione, per l’assistenza per l’ottenimento del rimborso/indennizzo né tanto meno dovrà riconoscere all’Associazione una parte della somma ricevuta dalla Compagnia aerea.