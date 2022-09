Ambito Br4. Avviso pubblico – buoni educativi per bambini da 0 a 3 anni

Avviso pubblico – buoni educativi per bambini da 0 a 3 anni: scade il 29 settembre 2022

Il Consorzio BR4 informa che con atto dirigenziale n. 179 del 13/09/2022 della sezione Istruzione e Università della Regione Puglia è stata approvata l’apertura della II finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso all’Avviso Pubblico “Buoni educativi zerotre 2022/2023”. Le istanze potranno essere inoltrate a partire dalle ore 09:00 del 20 settembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 29 settembre 2022, esclusivamente online sulla piattaforma telematica dedicata, all’indirizzo: undefined - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022.

L’Avviso “Buoni educativi zerotre 2022/2023” ha come oggetto l’erogazione di un titolo d’acquisto denominato “Buono per servizi educativi da zero a tre anni”. Il buono è destinato ai nuclei familiari per consentire l’abbattimento dei costi di frequenza dei minori presso le unità di offerta accreditate ai sensi del regolamento regionale n. 4/2007 e iscritte nel catalogo telematico regionale. Il Buono educativo zero-tre può essere richiesto per una delle seguenti tipologie di Servizio:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​- Asilo nido per la fruizione dei servizi di asilo nido, micro-nido, nido aziendale (per minori di età compresa tra 3 e 36 mesi), sezione primavera (per minori di età compresa dai 24 ai 36 mesi) ai​ ​ ​ sensi dell’art. 53 del R.R. 4/2007;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​- Centro ludico per la prima infanzia ai sensi dell’art. 90 del R.R. 4/2007 (per minori di età compresa tra 3 e 36 mesi);

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​- Servizi socio – educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia ai sensi dell’art. 101 del R.R. 4/2007 (per minori di età compresa tra 3 e 36 mesi) distinto in:

a)​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio ai sensi dell’art.101, co. 1, lett. a del R.R. 4/2007;

b)​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ piccolo gruppo educativo o nido in famiglia ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. b del R.R. 4/2007).

c)​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Il Buono educativo zero-tre, in caso di ammissione al beneficio, è fruibile nell’arco di tempo decorrente dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023.

Per accedere al beneficio è necessario che il destinatario abbia i seguenti requisiti:

1.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ età minima del minore, prevista dalle norme statali e dal Regolamento regionale per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e di servizi iscritte nel Catalogo;

2.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ residenza o domicilio in Puglia del minore;

3.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ISEE ordinario 2022, ovvero ISEE minorenni 2022 laddove ne ricorrano le condizioni, non superiore a 40.000 euro.

​ Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Consorzio BR4.