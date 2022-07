ANCHE MESAGNE NELLE ENERGIE RINNOVABILI

“Esprimo grande soddisfazione per la decisione del Consiglio dei Ministri di sbloccare 11 progetti di impianti eolici per produrre oltre 450 MW di energia. Si tratta della prima applicazione delle semplificazioni previste dal Decreto Aiuti per gli impianti per energie rinnovabili. Il provvedimento supera i vincoli burocratici che ne impedivano il passaggio alla fase operativa. “ Lo si legge in una nota stampa diffusa dal deputato pugliese d’Insieme per il Futuro Giovanni Luca Aresta.

“Lo sblocco dei progetti è in linea con la strategia di diversificazione delle fonti energetiche – prosegue Aresta- anche al fine di conseguire quell’autonomia energetica dell’Italia sempre più indispensabile alla luce dei mutamenti geopolitici derivanti dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.”

Aresta sottolinea in particolare come “ben otto di questi impianti riguardano la nostra regione rafforzando il ruolo di leader nazionale della Puglia nella produzione di energia da fonti rinnovabili.”

Nel dettaglio, gli impianti pugliesi riguardano:

Mondonuovo (Comune di Mesagne - BR), con una potenza:di 54 MW;

Valleverde (Comune di Bovino – FG - località “Monte Livagni”) e opere di connessione (da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto - FG), per una potenza:di 31,35 MW; rifacimento parziale e potenziamento (“repowering”) del parco eolico (Comuni di Motta Montecorvino e Volturara Appula -FG), per una potenza complessiva 42 MW;

San Pancrazio Torrevecchia (Comune di San Pancrazio Salentino - BR) e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) (comuni di Avetrana - TA – ed Erchie - BR), per una potenza complessiva di 34,5 MW;

San Severo La Penna (Comune di SanSevero - FG) e relative opere di connessione, potenza complessiva: 47,6 MW;

San Potito (Comune di Ascoli Satriano – FG - località “Torretta”) e relative opere di connessione (Comune di #Deliceto - FG), per una potenza di 34,5 MW; progetto da realizzare nel comune di San Paolo Civitate (FG), nelle località Pozzilli, Chiagnemamma, Cerro Comunale, Marana della Difensola – Quarantotto, Masseria Difensola e infrastrutture connesse, site nel territorio del comune di Torremaggiore (FG), nelle località Fari e Rascitore, per una potenza di 42 MW;

“Parco Eolico San Severo” (Comune di SanSevero-(FG), potenza: 54 MW.