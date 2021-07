Disabili occupano la Regione, Fratelli d’Italia: “Trattamento inumano da Emiliano e 5Stelle. Assurdo ciò che sta accadendo”

Nota dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia (Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo).

“I disabili pugliesi – dopo ore e ore sotto il sole - hanno dovuto occupare la sede della Regione Puglia, e restare tutta la notte, per far sentire le loro ragioni. Hanno dovuto organizzare una manifestazione pubblica, per incontrare un politico, e non tecnici o dirigenti regionali, che li stessero ad ascoltare. Non entriamo neppure nel merito delle loro richieste, né su quanto la Regione dovrebbe stanziare di più per accontentarli. Ma vogliamo evidenziare la mancanza di umanità del trattamento riservato a persone fragili. Un trattamento vergognoso! Due giorni e una notte di protesta di persone in carrozzella accompagnati dalle loro famiglie - già stremate da un quotidiano non facile – che hanno dovuto scontrarsi con le forze dell’ordine che, facendo ciò che gli era stato ordinato, impedivano l’accesso. Ma la Sinistra e i 5Stelle non si vergognano neppure un po’ di quello che è accaduto a Bari davanti alla presidenza della Regione Puglia? Scene di una gravità inaudita, sia per la condizione fisica di chi protesta sia per le temperature di questi giorni.

Sono queste le ‘migliori’ politiche per il welfare che Emiliano e l’assessore Barone intendono mettere in atto a favore dei più deboli? Farli cuocere al sole e stremarli perché stiano zitti per sempre?”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci