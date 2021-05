Amati: speriamo in un carico maggiore di vaccini

“Speriamo di poter avere in consegna un numero degno di dosi, perché le giacenze si assottigliano e la campagna vaccinale rischia di perdere smalto. Nel frattempo bisogna aggiornare l’organizzazione dei centri vaccinali, per la prevedibile e sopravvenuta indisponibilità dei Palazzetti dello sport”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:09.

Ieri, domenica 23 maggio, sono state somministrate 16.681 dosi.

-15.543 rispetto a sabato 22,

-19.943 rispetto a venerdì 21,

-15.306 rispetto a giovedì 20.

Ad oggi sono state consegnate 2.180.555 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.097.751.

Nello specifico sono 1.451.376 le prime dosi e 646.375 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 82.804 dosi.

Il punto sull'immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 36,71% (nella classifica nazionale in posizione numero 6 e sopra la media nazionale del 35,78%) mentre il 16.35% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 14 e sotto la media nazionale del 16,64%).

*Il punto sui fragili. *

Su 485.896 censiti quali fragili, sono state somministrate 472.550 dosi, pari a una copertura (1 e 2 dose) del 48,63%.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 522.000, dosi somministrate 517.917. Giacenza 4.083. Il 81,6% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 23 maggio, sono state somministrate 1.802 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -3.080 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.425.955, dosi somministrate 1.379.644. Giacenza 46.311. Il 42,19% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 23 maggio, sono state somministrate 12.415 dosi di Pfizer/BioNTech, -12.377 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 185.400, dosi somministrate 164.745. Giacenza 20.655. Il 41,95% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 23 maggio, sono state somministrate 650 dosi di Moderna, -787 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 47.200, dosi somministrate 35.445. Giacenza 11.755.

Ieri, domenica 23 maggio, sono state somministrate 1.814 dosi di Janssen, +701 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in quarta posizione nella classifica generale nazionale: su 2.180.555 dosi consegnate, sono state somministrate 2.097.751, pari al 96,2%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Sesta per la fascia +90 (100.34%);

Sesta per fascia 80/89 (94,05%);

Prima per fascia 70/79 (25,5%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi

Undicesima per la fascia 90+ (80,0%)

Decima per la fascia 80/89 (81,9%)

Decima per la fascia 70/79 (28,3%)

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per categorie.

Quattordicesima per la categoria Operatori sociosanitari (81,1%).

Prima per la categoria personale scolastico (61,2%)

Quattordicesima per la categoria ospiti RSA (80,9%)

Ottava per la categoria over 80 (80,2%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 18 maggio - 24 maggio 2021, in Puglia sono state somministrate 179.241 dosi, cioè 52.700 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941. /comunicato