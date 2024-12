Convegno Avis sul tema "Il valore di essere volontari oggi tra difficoltà e prospettive; la donazione di plasma: un impegno per il futuro"

Sabato 14 dicembre alle ore 10 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, Avis Provinciale Brindisi organizza, con il sostegno della Fondazione con il Sud e il Patrocinio della Provincia di Brindisi, un Convegno sul tema "Il valore di essere volontari oggi tra difficoltà e prospettive; la donazione di plasma: un impegno per il futuro". Interverranno il Dott. Gianluca Budano - direttore ARPAL Regione Puglia e la Dott.ssa Antonella Miccoli - Direttore SIMT Brindisi. È l'occasione per riflettere sullo stato del volontariato e valutarne le prospettive alla luce di un contesto sociale dove si riscontra una evidente crisi di partecipazione, ha sottolineato il Presidente Provinciale Avis Sergio Zezza. È l'occasione per riflettere e sollecitare i giovani all'impegno civile e alla cittadinanza attiva, in un momento in cui il mondo ha bisogno di testimoni per costruire una società di valori. Si parlerà inoltre della donazione di plasma necessario alla cura di diverse malattia e per la produzione di farmaci salvavita, per cui in Italia manca l'autosufficienza. Nel corso dell'incontro sarà sottoscritto un patto di "Gemellaggio" tra Avis Provinciale Brindisi e Avis Provinciale Taranto.

