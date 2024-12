Fasano, Inaugurato il Nuovo Reparto di Degenza all'Ospedale di Comunità

Proseguono con slancio i lavori di ammodernamento all'interno del Presidio Territoriale di Assistenza (Pta) di Fasano, dove è stato recentemente attivato il nuovo reparto di degenza dell’Ospedale di Comunità. Le stanze, oggetto di una ristrutturazione minuziosa e accurata, sono ora pronte a ospitare fino a venti posti letto, segnando un passo significativo verso il miglioramento dei servizi sanitari per la comunità. Questa nuova realizzazione si aggiunge agli interventi già portati avanti grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), un segno tangibile dell’impegno profuso nel rafforzare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Il progetto include anche la ristrutturazione del quinto piano del Pta, la cui conclusione è prevista entro il 2026, momento in cui la struttura non solo avrà assunto una nuova fisionomia architettonica, ma avrà anche visto un potenziamento nella qualità dei servizi offerti agli utenti. Un rinnovamento che trascende il piano materiale per giungere a una nuova visione del welfare sanitario, proiettato verso il futuro.

Il direttore del Distretto Sociosanitario di Fasano, Giuseppe Pace, ha commentato con soddisfazione il raggiungimento di questo importante traguardo. "Con l’accreditamento da parte della Regione Puglia, compiamo un ulteriore passo avanti nell’innalzamento della qualità dell’assistenza offerta alla nostra comunità", ha affermato. "Il contributo insostituibile dei medici di medicina generale, degli specialisti ambulatoriali e degli infermieri – ha continuato Pace – è il fondamento di questo progresso, che sarà ancora più significativo con il completamento delle opere previste non solo per Fasano, ma anche per le sedi distrettuali di Ostuni e Cisternino, che rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile per le rispettive popolazioni."

L’esponente ha espresso anche un sentito ringraziamento alle numerose figure istituzionali e professionali che hanno reso possibile il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo. "Il mio sincero ringraziamento va al direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, al direttore sanitario, Vincenzo Gigantelli, e alla direttrice amministrativa, Loredana Carulli, per l’efficace e costante direzione dei lavori. Non posso fare a meno di esprimere la mia gratitudine anche al direttore dell’Area tecnica aziendale, Sergio Rini, e al direttore dei lavori, Renato Ammirabile, il cui contributo è stato di fondamentale importanza. Un ringraziamento speciale va, inoltre, al direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, al coordinatore medico Donato Monopoli, ai medici di medicina generale, alle dottoresse Rossella Rosato e Giulia Calabrese, che hanno preceduto il sottoscritto nel ruolo di direttore del Distretto, alle coordinatrici infermieristiche Marta Loconte e Giovanna Epifani, e alla dirigente amministrativa Anna Di Maria."

Pace ha, infine, voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le maestranze, agli operatori sanitari e amministrativi.

