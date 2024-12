Il Natale 2024 a Mesagne: un programma ricco di eventi e tradizione

Mesagne si prepara a vivere un Natale speciale, con un programma ricco di eventi che riflettono l’impegno costante del comune e del suo sindaco, che con la sua squadra amministrativa – politica ha saputo portare avanti iniziative che rendono la città sempre più un punto di riferimento nella Regione. Per il Natale 2024, la programmazione prevede una serie di attività che spaziano dai mercatini natalizi all’illuminazione festiva, dalle esibizioni artistiche a eventi culturali che celebrano le tradizioni locali. Le strade e le piazze di Mesagne si trasformeranno in un palcoscenico di luci e colori, dove ogni angolo racconta la magia del Natale salentino. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, l’intera comunità potrà godere di momenti di festa condivisa, che rafforzano il senso di appartenenza e di unità.

Particolare attenzione verrà data ai più piccoli, con eventi dedicati ai bambini che potranno incontrare Babbo Natale, partecipare a laboratori creativi e divertirsi con spettacoli pensati appositamente per loro. Il cartellone, organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto di associazioni locali e il contributo di cittadini e imprese, prevede un mix di appuntamenti tradizionali, spettacoli e attività per grandi e piccoli.

Tra gli eventi principali ci sono i Mercatini di Natale in Piazza Orsini del Balzo, attivi dall'8 al 23 dicembre con oltre 25 casette che offriranno prodotti artigianali e articoli a tema natalizio. Inoltre, il Borgo dei Presepi in via Santacesaria, ospitato in un antico frantoio semi-ipogeo, sarà visitabile ogni giorno con nuove creazioni artigianali di grande pregio.

Per i più piccoli sono previsti momenti magici: dal 17 al 26 dicembre, il Castello Comunale si trasformerà in un mondo fiabesco dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale. Dal 22 al 27 dicembre, invece, la Villa Comunale ospiterà il Villaggio Polare degli Elfi, ricco di attività interattive. Non mancheranno spettacoli culturali, concerti e l’illuminazione artistica delle vie cittadine, che renderanno Mesagne ancora più suggestiva. Il programma mira a coniugare tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza immersiva per residenti e turisti. Si prospetta quindi come un'occasione unica per riscoprire il calore della tradizione, ma anche per vivere la città come una comunità sempre più inclusiva e proiettata verso il futuro. Mesagne si conferma una città che sa accogliere e fare di ogni festa un momento di crescita e di bellezza condivisa.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci