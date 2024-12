ALLA GIOVANE STUDENTESSA DELL’ALBERGHIERO DI BRINDISI, LA CELLINESE AURORA MELA, LA BORSA DI STUDIO “ESSENZE DI VITE”

È stata consegnata lunedì 2 dicembre la borsa di studio “Essenze di Vite” alla studentessa Aurora Mela dell’Istituto Alberghiero “S. Pertini” di Brindisi. Il progetto dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, nato in memoria di Donatella Briosi e Marisa Leo, due Donne del Vino vittime di femminicidio, vuole valorizzare il talento e la professionalità delle donne sommelier, promuovere la rappresentanza femminile nel settore del vino e dare un’opportunità professionale concreta. La Puglia tra le sette regioni d’Italia scelte per il progetto formativo che vede insieme due associazioni di ampio respiro nazionale unite da un obiettivo comune coinvolgendo gli istituti alberghieri e turistici.

“Siamo onorate che anche la Puglia potrà offrire un’opportunità così di valore ad una giovane studentessa e magari futura Donna del Vino – commenta Renata Garofano, delegata Puglia delle Donne del Vino - Un progetto dedicato alla memoria di due grandi Donne che hanno dedicato la propria vita al vino diventa occasione di crescita e di studio per professionalizzarsi ed acquisire quelle competenze importanti per diventare sommelier. Avvicinare i giovani al mondo del vino con un approccio responsabile e consapevole è sempre la nostra priorità e solo entrando a fondo nella materia si può ben comprendere la sua vera essenza.”

In un’affollata aula magna, alla presenza della Dirigenza dell’Istituto Alberghiero “S. Pertini”, del Consigliere Nazionale AIS Italia Dott. Giuseppe Baldassarre e del delegato AIS Brindisi Rocco Caliandro, della Delegata regionale con alcune socie Donne del Vino Puglia, si è svolta una toccante cerimonia di consegna della borsa di studio ad Aurora Mela.

“Giunge a compimento oggi anche in Puglia e in particolare a Brindisi con la sua delegazione, il progetto “Essenze di vite”, una bella collaborazione che ha visto insieme l’associazione italiana delle Donne del Vino con l’Associazione Italiana Sommelier per valorizzare il talento femminile e dare la possibilità di esprimerlo in un corso che ha l’affidabilità della formazione Ais. Tutto è avvenuto nella cornice dell’Istituto alberghiero di Brindisi, una realtà affollata di giovani promettenti e di bravissimi docenti” – dichiara il Dott. Giuseppe Baldassarre, Consigliere Nazionale Ais Italia.

Tra l’orgoglio e la soddisfazione dei suoi docenti, e gli applausi e i complimenti dei suoi compagni, la giovane studentessa, fortemente emozionata, ha ringraziato l’Associazione Donne del Vino per l’opportunità offerta e allo stesso tempo i suoi docenti per averla coinvolta in un progetto così importante. Aurora Mela, ha 18 anni ma un percorso di studio meritevole e con radici familiari ben salde in vigna. Vorrebbe trasformare la sua passione in un lavoro. Avrà la possibilità di frequentare i tre livelli del corso per sommelier, acquisendo una preparazione di alto livello nel mondo del vino.

"Frequento la classe quinta I di Sala bar di questo Istituto. La borsa di studio mi permetterà di conseguire tutti e tre i livelli del corso AIS per sommelier e per me rappresenta un trampolino di lancio e verso un futuro lavorativo nel settore del vino. Un ringraziamento lo devo all’Istituto, alla professoressa Patrizia Miano per la segnalazione all'associazione e al professore Donato Proto per i suoi insegnamenti” – conclude la studentessa.

Tra pochi giorni a far conoscere lo straordinario mondo del vino ad Aurora Mela saranno i responsabili della delegazione AIS di Brindisi che insieme ad AIS Puglia accompagneranno l’aspirante sommelier in un primo appassionante percorso. “Siamo onorati di poter ospitare, con la nostra delegazione Ais di Brindisi, una delle sette vincitrici del premio nazionale – sottolinea Rocco Caliandro delegato Ais Brindisi. Per la nostra realtà si tratta di una nuova opportunità di crescita, per la promozione della cultura del vino, potendo contare sulla professionalità e l’entusiasmo della giovane studentessa destinataria della borsa di studio. Insieme a lei continueremo anche nel percorso di valorizzazione del territorio, con il corso di primo livello per Sommelier che si terrà a Brindisi all’hotel Nettuno a partire dal prossimo 10 dicembre”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci