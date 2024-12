In questo primo giorno d'Avvento per l'arrivo del Santo Natale, una giornata storica per la sanità della provincia di Brindisi.

In questo primo giorno d'Avvento, mentre ci prepariamo ad accogliere il Santo Natale, segniamo un momento significativo per il sistema sanitario della nostra regione: la trasformazione del San Raffaele di Ceglie Messapica in una struttura sanitaria pubblica sotto la gestione dell’ASL di Brindisi. Questo passaggio non solo rappresenta un traguardo importante per la comunità locale, ma è anche il risultato di un impegno costante e di una visione condivisa per migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini.

La provincia di Brindisi, grazie a questa nuova realtà, avrà a disposizione uno dei centri riabilitativi pubblici più rilevanti della regione. Questo sviluppo è il frutto di anni di battaglie e impegno, sia da parte dei lavoratori che hanno dedicato la loro professionalità alla struttura, sia da parte della Regione Puglia che ha sostenuto attivamente il processo di trasformazione da privato a pubblico. È fondamentale sottolineare che i lavoratori, che per anni hanno operato con passione e dedizione, ora hanno il diritto di continuare a farlo in un contesto pubblico, garantendo così una continuità di servizio e professionalità.

A riguaro, dichiara Tommaso Gioia “La loro dedizione e professionalità sono il cuore pulsante di questa struttura. È nostro dovere garantire che possano continuare a operare in un ambiente che riconosce e valorizza il loro contributo. La tutela dei lavoratori è al centro della nostra missione e non ci fermeremo finché non saremo certi che i loro diritti siano pienamente rispettati.”

La Regione Puglia, attraverso questo passaggio, dimostra di avere a cuore la salute e il benessere dei propri cittadini, assicurando un accesso a servizi di riabilitazione di alta qualità. Questo è un passo decisivo per garantire l’eccellenza sanitaria nella nostra regione, un obiettivo che abbiamo sempre perseguito con determinazione.

Desidero esprimere la mia gratitudine al Presidente della Regione Puglia per il suo sostegno e per la fiducia riposta in questo progetto. La sua emozione per questo passaggio è un chiaro segno dell'importanza che attribuiamo alla sanità pubblica. È fondamentale lavorare insieme per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi sanitari di alta qualità e che le strutture pubbliche siano in grado di rispondere alle esigenze della comunità.

Un ringraziamento speciale va al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, la cui dedizione e professionalità sono state determinanti per il successo di questa transizione. Il suo impegno costante ha garantito che ogni fase del processo si svolgesse senza intoppi, permettendo così di raggiungere questo importante obiettivo.

Oggi, la comunità di Ceglie Messapica può festeggiare un grande successo, sapendo di avere a disposizione una struttura sanitaria pubblica che risponde alle esigenze di riabilitazione e cura. Questo è un momento di orgoglio per tutti noi e rappresenta una speranza per una sanità pubblica migliore, più inclusiva e accessibile.

Rivolgo un caro saluto a tutti i cittadini della provincia di Brindisi e li invito a considerare questo traguardo come un simbolo di speranza e di impegno per un futuro sanitario più solido e di qualità.