PREZZI RC AUTO ALLE STELLE, +6,6% A SETTEMBRE

Dopo anni di calo dei prezzi, concentrati in particolare negli anni del Covid, dal 2022 è iniziata una crescita inarrestabile, con il premio RC Auto che a settembre 2024 ha raggiunto i 470,2€. Nei primi 9 mesi dell’anno i prezzi sono cresciuti in quasi tutto il territorio, con il picco raggiunto nel Lazio (+14,8%). Nello stesso periodo in Puglia si registra un premio di 479,4€ in crescita dell’8,7% anno su anno. In questo contesto di mercato, il nostro consiglio agli italiani è quello di essere sempre più attivi nel confrontare diverse polizze al momento del rinnovo per garantirsi un risparmio.

Negli ultimi cinque anni il mercato RC Auto è stato caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo a livello nazionale, infatti (Grafico 1):

Dalla fine del 2019 si è assistito ad un continuo calo , legato principalmente alle conseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9€ a gennaio 2022;

Nel 2022 si è invertita la rotta per la maggiore circolazione dei mezzi e la crescita dell'inflazione (con impatto sulla frequenza ed il costo dei sinistri), che hanno portato a forti incrementi dei prezzi anche in tutto il 2023;

Il 2024 ha inizialmente dato segnali di stabilità, fino all'inizio dell'estate quando i prezzi hanno ricominciato a salire. L'Osservatorio Assicurativo di Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – registra infatti un premio medio RC Auto a settembre 2024 di 470,2€, in crescita del 6,6% rispetto all'anno precedente e ben più alto di quanto registrato cinque anni prima, nel 2019.

Approfondendo l’andamento dei primi nove mesi dell’anno, si nota che in media i prezzi sono cresciuti del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli aumenti hanno caratterizzato tutto il territorio, con l’eccezione della Calabria, dove i premi sono calati dell’1,8% e del Molise (-0,9%). Al contrario, diverse Regioni hanno registrato rincari in doppia cifra e particolarmente alti nel Lazio (+14,8%), in Toscana (+11%) e in Lombardia (+10,4%) (Tabella 1).

Se si esamina l’andamento della Puglia si nota che (Tabella 2):

Il premio medio RC è stato di 479,4€, al di sopra della media nazionale, e in crescita dell’8,7% anno su anno;

Taranto guida la classifica dei rincari, con un +13,6%, seguita da Brindisi (+10,9%) e Lecce (+9,8%);

Il capoluogo Bari, con un premio medio di 489,3€, registra un aumento dell'8%;

I prezzi sono invece rimasti pressoché stabili a Foggia (+1,9%), dove però il premio medio è nettamente più alto, vicino ai 550€, e a Barletta-Andria-Trani (+3,1%).

“In questo contesto di mercato, l’assicurazione auto è diventata una spesa sempre più onerosa per le tasche degli italiani – commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it. Tuttavia, seguendo alcuni accorgimenti è ancora possibile risparmiare: