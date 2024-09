Giovedì 26 settembre apertura della mostra “Stefano Cavallo. Ritorno a casa di un artista nomade”

Tutto pronto per la mostra "Stefano Cavallo. Ritorno a casa di un artista nomade”, un omaggio al pittore, scultore, disegnatore e litografo Stefano Cavallo, nato a San Michele Salentino nel 1913 e scomparso a Milano nel 1997. L’inaugurazione è in programma giovedì 26 settembre 2024, presso la Pinacoteca “Salvatore Cavallo”. L'evento inizierà alle ore 18:00 con la conferenza "I luoghi dell’arte contemporanea in Puglia", tenuta dal prof. Lorenzo Madaro, docente di Storia dell’arte contemporanea e Museologia del contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Alle ore 19:00 seguirà l'inaugurazione della mostra, visitabile fino al 30 ottobre 2024, con gli interventi del sindaco Giovanni Allegrini, dell’assessore alla cultura Tiziana Barletta, della consigliera provinciale Rosalia Fumarola, dell’artista Margherita Cavallo, figlia di Stefano, e dei cittadini prestatori delle opere esposte, Antonio Argentieri e Guglielmo Cavallo.

Il focus espositivo offrirà una selezione di dipinti, disegni, sculture e incisioni che attraversano tutta la carriera dell’artista, dagli anni Trenta fino alle sue ultime produzioni. Curata dal prof. Madaro, la mostra rappresenta un'opportunità preziosa per riscoprire il contributo di Cavallo, figura di spicco del Novecento, la cui formazione presso l’Istituto di Belle Arti di Firenze, sotto la guida dello scultore Libero Andreotti, lo ha portato a una ricerca continua e versatile tra tecniche come l’olio, l’acquerello, la scultura e la litografia.

La retrospettiva offrirà una profonda immersione nell'universo artistico di Cavallo, evidenziando la sua maestria nel manipolare forma, colore ed espressione emotiva. Le sue opere sono state esposte in numerose mostre nazionali e internazionali, guadagnandosi elogi da colleghi illustri come Domenico Purificato.

“La comunità di San Michele Salentino sarà sempre grata alla famiglia Cavallo per l’elevato profilo artistico e la generosità che l’ha contraddistinta", dichiara il sindaco Giovanni Allegrini. "Con questo focus espositivo, intendiamo rendere merito all’artista e all’uomo Stefano Cavallo, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano, diventando un esempio per molti suoi concittadini”.

L’assessore Tiziana Barletta, che ha lavorato all’organizzazione della mostra, si è detta "onorata di aver collaborato con il prof. Lorenzo Madaro e la professoressa Margherita Cavallo per portare a San Michele Salentino questa preziosa produzione artistica, che sarà sicuramente apprezzata dai nostri concittadini”.

La mostra sarà visitabile fino al 30 ottobre, con il supporto dei giovani del Servizio Civile Universale attivi nella Pinacoteca.