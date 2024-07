Presentato il ricco cartellone della cerimonia di premiazione della Bandiera Verde

Con la conferenza stampa di presentazione si è dato il via alla settimana celebrativa della consegna delle Bandiere Verdi 2024 che si tiene a Fasano sino al 6 luglio.

Oggi, nella Sala di aappresentanza a Palazzo di Città, si è svolto il primo appuntamento, la presentazione degli eventi, alla quale hanno partecipato il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Galeota, l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, il consigliere comunale e Medico Pediatra Franco Mastro e l’ideatore della Bandiera Verde, Italo Farnetani, Professore Ordinario di Pediatria Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta.

«Siamo molto felici di ospitare a Fasano il summit nazionale di Bandiera Verde 2024,» – dice il sindaco Zaccaria – «un riconoscimento che abbiamo conseguito per il 9º anno di fila. Un “premio” molto importante perché sancisce la capacità del nostro sistema legato alla balneazione e alla gestione dei lidi di essere a misura di bambino. La socialità e i luoghi a misura di bambino sono importanti per ottenere questo riconoscimento, che oggi assume maggior rilievo alla luce di quello che si è vissuto negli anni scorsi, tempi in cui i bambini hanno patito una vera e propria difficoltà relazionale dovuta alla pandemia Covid. Ospiteremo i sindaci provenienti da tutt’Italia, i quali ritireranno proprio qui a Fasano la Bandiera Verde, e per noi è motivo di grande orgoglio poter dedicare una settimana all'insegna dell'attenzione al mondo dei bambini. Invito pertanto tutti i concittadini a seguire il programma di eventi, un programma molto interessante e divertente».

«Fasano è dal 2016 che ha ottenuto e confermato ininterrottamente la Bandiera Verde,» – dice il dott. Farnetani – «vessillo che segnala una località di mare adatta ai bambini e alle famiglie. Servono servizi per i bambini e divertimenti per i genitori, il mare deve essere adatto ai bambini ed è fondamentale che ci siano uno spazio sufficiente fra gli ombrelloni per poter giocare e un mare che non diventi subito alto e pericoloso. Tra i tanti appuntamenti, giovedì 4 e venerdì 5 ci sarà La notte Verde dei bambini con la Sagra del Pesce, evento che propone, accanto all’aspetto ludico, il tema alimentare (oggetto di approfondimento di una relazione del convegno di sabato 6) del consumo di pesce da parte dei bambini. È il 10º anno che avviene la consegna della Bandiera Verde, – conclude il dott. Farnetani – ma è la prima volta che questa manifestazione si svolge in Puglia. E soprattutto quest’anno può vantare il patrocinio delle più alte istituzioni italiane: la Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero del Turismo e la Commissione Europea».

Il ricco cartellone di appuntamenti prende il via domani , martedì 2 luglio alle ore 11:00, sempre a Palazzo di Città, dove si terrà la Tavola Rotonda Scientifica: “L’assistenza Pediatrica Ai Baby Turisti”, coordinata dal consigliere comunale e medico pediatra Franco Mastro, che modererà gli interventi di: Prof. Goffredo Vaccaro (Palermo) sul tema “Primo soccorso e impiego del defibrillatore; Prof.ssa Paola Giordano (Bari), “La pediatria pugliese oggi”; Prof.ssa Mariella Baldassarre (Bari), “Nascere in Puglia”; Dott. Ignazio Lofu (Monopoli), “La rete ospedaliera in Puglia”; Dott.ssa Rosa Barletta (Ostuni), “Presenza pediatrica nel territorio pugliese”; Prof. Italo Farnetani (Malta), “Requisiti di assistenza pediatrica per le località Bandiera Verde”.

Mercoledì 3 luglio a Palazzo di Città, alle ore 10:00 si terrà la Cerimonia di consegna della Bandiera Verde 2024 al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e la consegna degli stickers Bandiera Verde 2024 agli stabilimenti balneari delle Terre di Fasano.

Giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 20:00, si terrà sul molo del porto di Torre Canne la “Notte Verde dei Bambini e Sagra del Pesce per i più piccoli”, con animazione per bambini, spettacoli di magia, giocolieri, equilibristi, spettacoli di ombre cinesi, bolle di sapone, e tanto altro.

La Notte Verde dei Bambini e Sagra del Pesce per i più piccoli si replica sul molo di Savelletri venerdì 5 luglio, sempre a partire dalle ore 20:00.

La giornata conclusiva della lunga settimana di eventi si terrà sabato 6 luglio, quando alle 8:00 nel Parco della Rimembranza a Fasano si svolgerà la cerimonia di accoglienza di sindaci e ospiti, seguita dall’alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari, e l’esecuzione degli inni. Alle ore 9:00, a Palazzo di Città si terrà il Convegno Italiano delle Bandiere Verdi “International Workshop of Green Flags, coordinata dal dott. Franco Mastro.

Il programma del convegno è così articolato:

Introduzione scientifica “Bandiere verdi 2008-2024: un'efficace promozione della salute” a cura del prof. Italo Farnetani (Malta);

1ª Sessione - “Le Strategie di Prevenzione”, “Melanoma cutaneo e sole: i miti da sfatare” a cura della prof.ssa Francesca Farnetani (Modena e Reggio Emilia);

2ª Sessione - “Le ricerche delle Bandiere Verdi: I risultati”, “Ospedale e territorio. sinergia assistenziale vincente” a cura del dott. Roberto Trunfio (Locri), “Sempre più pesce nell'alimentazione del bambino” a cura del dott. Angelo Tummarello (Marsala).

Al termine si procederà con la cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi 2024 agli ambasciatori e ai sindaci.

