Iniziative NoG7 dal 13 al 15 giugno

Contro il Summit G7 in Puglia, dal 13 al 15 giugno, che dispone la guerra invece che la coesistenza tra i popoli, che sviluppa riarmo invece che benessere, che accentua crisi ecosistemica invece che risanamento, che nega speranza invece che futuro ai giovani.

Si parte giovedì mattina, 13 giugno, ore 9.00, presso il MediaPorto di Viale Commenda a Brindisi con la Conferenza internazionale su Energie e Cambiamento Climatico: le lotte.

Interventi:

Introduzione di Renato Di Nicola, Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile

Mario Pizzola, Comitati per l'Ambiente Sulmona: "Linea Adriatica e l'inutilità di nuovi gasdotti"

Fabrizio Recanatesi: Laboratorio Falkatraz: “Falconara e disastri ambientali”

Claudio Pagnani, RECA, “Ravenna capitale dei fossili”

Lucie Greyl, ASud: “Giudizio Universale e altre battaglie”

Myriam Douo, Oil Change International, Bruxelles: "False solutions: the Big Oil Reality Check", uno studio internazionale sulle politiche delle maggiori compagnie petrolifere e di gas mondiali.

Deniz Ozkil, BankTrack, Bruxelles: "2024 Banking on Climate Chaos Report": il recente studio sui finanziamenti delle banche alle compagnie oil&gas

Frida Kieninger, Director of EU Affairs, Food and Water Watch, Bruxelles: "LNG imports and Hydrogen greenwashing": la nuova politica europea di rigassificatori per diversificare l’approvvigionamento di gas russo, pagando il GNL il quadruplo del metano. La balla degli idrogenodotti, gasdotti che trasportano il 10% di H2 e 90% di metano fossile per giustificare la costruzione di nuove pipelines.

Lara, Debt for Climate, Germany: "Debt cancellation": indebitarsi per il fossile

Marina Gros Breto, Ecologistas en Acciòn, Spagna, “Campagna del Gas in Spagna”: la stessa politica italiana basata su GNL, depositi, navi rigassificatori, nuovi gasdotti cammuffatti per l’idrogeno.

Si prosegue la sera del 13 giugno in Piazza Vittoria, non zona rossa (venite a piedi), dalle 18 con interventi dei gruppi del Tavolo di Coordinamento NoG7 Puglia, tra cui la Rete Kurdistan, associazione dei Palestinesi, associazioni degli immigrati e richiedenti asilo e tanti altri.

Dalle ore 20.00 la ControCena dei Poveri, serviamo frise (cibo degli operai poveri salentini fino agli anni ’70), couscous africano e vino.

Venerdì 14 giugno, presso Masseria Refrigerio, uscita Costa Merlata, Ostuni, dalle ore 9.00, Conferenza NoG7 su Guerre e risvolti economici ed energetici.

Modera Antonio Camuso, ricercatore storico, blogger

Interventi:

Renato di Nicola, Campagna per il Clima Fuori dal Fossile: su "Guerre ed energie"

Alessandro Marescotti, Peacelink: "Spese militari e la fame nel mondo"

Maria Pastore, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole: "La militarizzazione nelle scuole e università"

Kevin Speranza, No Coltano Pisa: "Militarizzazione nel territorio: l'esempio toscano"

Antonio Mazzeo, scrittore: "Politiche G7 di militarizzazione della società"

Andrea Catone, rivista Marx21: "Crisi ucraina e G7 nella parabola bellica"

Lia Caprera, attivista femminista: "G7 e guerre patriarcali”

Sabato 15 giugno, ore 10.00, presso Masseria Refrigerio, uscita Costa Merlata, Ostuni, conclusioni dei lavori del Tavolo di Coordinamento NoG7 Puglia.

Ore 15.00, partenza Piazza Palmina Martinelli, Fasano: manifestazione unitaria nazionale contro il G7.

