11 e 12 maggio 2024. Manifestazione “Coppa Selva di Fasano”. Stand Carabinieri

Sabato 11 e domenica 12 maggio 2024, in Fasano (BR), avrà luogo la 65^ edizione annuale della cronoscalata “Fasano-Selva”, gara automobilistica valida quale seconda tappa del Campionato Italiano Super Salita (CISA), alla quale parteciperanno oltre 200 iscritti alla guida di vetture di serie, elaborate e prototipi, nonché personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dell’automobilismo che gareggeranno nella categoria “Trofeo Vip”.

Nell’ambito della manifestazione, l’Arma dei Carabinieri allestirà nell’area paddock uno stand per la comunicazione istituzionale attraverso il quale promuovere la cultura della legalità e lanciare un chiaro messaggio di sensibilizzazione e prevenzione nella sicurezza stradale, ricordando a tutti che “si può correre in pista, non per strada”.

All’interno dello stand saranno esposte l’autovettura “Alfa Romeo Giulia QV”, che effettuerà il giro di ricognizione del circuito sia prima delle prove che della gara, attualmente in dotazione al Gruppo Carabinieri di Roma per il trasporto eccezionale di organi e sangue grazie all’unità portatile refrigerata di cui è dotata ed il fuoristrada “Polaris Ranger EV”, ad alimentazione totalmente elettrica, distribuito ai reparti territoriali dell’Arma per l’impiego nei centri storici al fine di sottolineare la vicinanza dell’Istituzione al delicato tema della tutela dell’ambiente.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci