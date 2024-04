PRENDE IL VIA IL PROGETTO AgeHAPPY

In occasione della "Giornata Regionale per la Promozione dell’Invecchiamento Sano e Attivo" promosso da Regione Puglia e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’avviso pubblico Puglia Capitale Sociale 3.0, l’Associazione Il Giunco comunica che entra nel vivo il progetto AgeHAPPY (The Healthy Ageing Project Population Youth-senior).

Il progetto è stato finanziato da Puglia Capitale Sociale 3.0 e Ministero del Lavoro, in collaborazione con ARCI Brindisi, Auser Brindisi e Curiosementi.

Dopo le escursioni in natura, iniziano a partire dal mese di maggio 2024 anche:

- il corso di fotografia;

- il corso di cucina rurale;

- il laboratorio di orticoltura e quello di giardinaggio;

- il corso di ginnastica dolce;

- il corso di informatica;

- lo sportello informativo welfare.

Verranno anche realizzati una serie di incontri e seminari informativi su tematiche inerenti al disagio sociale, la salute, le sane e corrette abitudini alimentari e stili di vita.

Tutte le iniziative sono gratuite, ma per i corsi in aula i posti sono limitati.

L’idea di base nasce dalla considerazione che l’ambito rurale si caratterizza positivamente per un elevato numero di attività adatte alle capacità psico-fisiche delle persone in età avanzata: un luogo capace di offrire servizi sociali e di comunità in un contesto informale e non medicalizzato.

Info sulla pagina Facebook dell'Associazione Il Giunco APS – ETS