«Progetto Legalità»: doppio appuntamento con il fumettista Lelio Bonaccorso

Prosegue il ricco calendario delle iniziative del Comune di Fasano per la seconda edizione del «Progetto Legalità», che attraverso incontri, letture, seminari, laboratori, vuole diffondere la cultura del diritto e formare cittadini liberi e soggetti responsabili del proprio futuro.

Questa volta in programma un doppio esclusivo appuntamento con l’illustrazione, grazie alla presenza di un artista tra i più attivi nel panorama nazionale ed internazionale: Lelio Bonaccorso.

Fumettista, illustratore e poeta siciliano, Bonaccorso è autore di diversi lavori che raccontano la legalità attraverso il fumetto e più specificatamente il graphic novel.

«Continuando con i preziosi appuntamenti dedicati al tema della legalità – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –, questa volta ospitiamo a Fasano uno dei più apprezzati e affermati fumettisti del momento. L'obiettivo è quello di parlare ai ragazzi e farlo utilizzando i loro strumenti preferiti (tra cui certamente c’è il fumetto). L'autore concederà anche dei momenti laboratoriali ai ragazzi e alla città tutta e credo che questo rappresenti un'opportunità molto interessante specie per chi approfondisce tecniche di grafica e comunicazione come i nostri studenti del Salvemini».

L’autore siciliano, in collaborazione con l’associazione SenzaConfine, il prossimo venerdì 12 aprile alle ore 18.30 terrà al Laboratorio Urbano di Fasano un seminario aperto alla cittadinanza intitolato "Legalità. Dall’idea al fumetto". Si esaminerà la struttura narrativa del fumetto, nelle sue parti costitutive, e la peculiarità del come, partendo da una idea, si arrivi alle pagine finite, passando per sceneggiatura e fasi intermedie. Si parlerà dei generi del fumetto, nello specifico del graphic journalism e del fumetto storico con riferimento in particolare a pubblicazioni sul tema della legalità (Salvezza, Peppino Impastato, Un giullare contro la mafia, A casa nostra... cronaca di Riace, La mafia e l’immigrazione spiegata ai bambini, Jan Karski l’uomo che scoprì l’Olocausto, ecc.).

Nella mattinata di sabato 13 aprile invece, in collaborazione con l’ITET “Salvemini” di Fasano, ci sarà la possibilità per 20 studenti di partecipare gratuitamente a un Laboratorio di illustrazione tenuto dallo stesso Lelio Bonaccorso.

Il Workshop avrà l'obiettivo di comunicare ai partecipanti le nozioni basilari del fumetto e le sue potenzialità narrative ed espressive, nel caso specifico del racconto sulla legalità, e si concluderà con la realizzazione di una tavola sul tema per ciascuno studente.

Gli interessati al workshop potranno contattare il prof. Gianluca Greco (3388877694) o rivolgersi all’associazione SenzaConfine (3888633749).

