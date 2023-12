Lotto: vinti 63 mila euro

Lotto: vinti oltre 37mila euro in provincia di Lecce

Nel concorso del Lotto di sabato 9 dicembre vinti 23.809,52 euro ad Andrano, in provincia di Lecce, grazie ad una cinquina. A questi si aggiungono i 14mila euro che hanno fatto felice un giocatore di Vernole, sempre in provincia di Lecce, che nel concorso di sabato 9 dicembre ha centrato tre ambi ed un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

10eLotto: in Puglia vinti oltre 26mila euro

Il concorso del 10eLotto di sabato 9 dicembre ha premiato la Puglia per un totale di 26.250 euro, frutto di due vincite. La più alta, da 20.000 euro, a Foggia, ottenuta con un “9”, l’altra, da 6.250 euro, centrata a Bari grazie ad un “6 Oro”. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro, per un totale di oltre 3, miliardi da inizio anno.