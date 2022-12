Natale in vetrina, al via il voto sulla pagina Fb 'Distretto Urbano del Commercio di Mesagne'.

Da domani, martedì 20 dicembre, e fino all'8 gennaio 2023 sarà possibile votare la vetrina di Natale preferita. Le foto sono disponibili sulla pagina Facebook Distretto Urbano del Commercio di Mesagne, per ogni foto verrà indicato il numero della vetrina e tutti potranno votare quella che preferiscono. Si ricorda che il "like" potrà espresso solo sulla pagina del Duc e non dell'esercente. Il Distretto urbano del commercio vigilerà affinché tutte le fasi delle operazioni di voto si svolgano correttamente. Buon voto a tutti e in bocca al lupo ai commercianti in gara. Bravi tutti, intanto, perché hanno contribuito a rendere Mesagne ancora più accogliente e il periodo delle feste in città ancor più suggestivo.

L'iniziativa è promossa dal Distretto urbano del commercio di Mesagne nell'ambito dell'intervento cofinanziato dalla Regione Puglia (regolamento regionale n.15 del 15/07/11 A.D. n.186/2018).