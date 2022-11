Mesagne. Rigettata la class action sull'Arneo e condanna a 7000 euro

Il “Comitato civico contro l’Arneo” di Mesagne si è visto rigettare dal tribunale di Bari la class action, promossa da oltre 600 utenti, avanzata nei confronti del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo. Il comitato civico, infatti, ha ritenuto la tassazione “illegittima a fronte di bonifiche non eseguite”, come ha spiegato più volte il presidente del comitato, Carmine Dimastrodonato. Il tributo in discussione è il 630, ossia la richiesta del costo del “beneficio ricevuto per la difesa idraulica dei terreni”. Come se non bastasse il Comitato civico di Mesagne è stato condannato al pagamento delle spese processuali quantificate in 7 mila euro. (Articolo completo su Nuovo Quotidiano di Puglia).

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci