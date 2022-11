Grande successo per la XII Edizione evento dei Pugliesi nel Mondo a Brindisi

Calato il sipario sulla XII Edizione dell’evento dei Pugliesi nel Mondo con la cerimonia di premiazione, patrocinata dal Ministero del Turismo, dall’Ambasciata del Belgio presso la Santa Sede, dalla Regione Puglia, dall’Amministrazione Comunale di Brindisi, dall’Università degli Studi di Bari, dal Politecnico di Bari, dall’Università del Salento e dalle Amministrazioni Provinciali di Brindisi, di Foggia, di Lecce e di Taranto.

L’evento itinerante si è tenuto sabato 29 ottobre 2022 nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

Una manifestazione partecipata e ricca di emozioni che ha saputo coinvolgere il numeroso pubblico presente. Un evento di altissimo livello che ha ottenuto grande successo e che ha riunito eccellenze pugliesi provenienti da tutto il mondo.

Ad arricchire la serata all’insegna della “pugliesità”, la presenza di tantissime autorità istituzionali e soci arrivati anche da Paesi lontani. In rappresentanza della Regione Puglia, il Consigliere e Presidente del Comitato Regionale della Protezione Civile Maurizio Bruno.

Tra gli ospiti l’Ambasciatore del Belgio presso la Santa Sede S.E. Patrick Renault.

A condurre la serata, nuovamente l’inappuntabile Rosaria Renna, la “Voce di Radio Monte Carlo”.

Ai premiati, la “Trozzella” tipico vaso della civiltà messapica, realizzati da un artista salentino. A fare da cornice all’evento i gonfaloni delle amministrazioni comunali dei Comuni di origine dei premiati e delle Province.

Emozionato, come sempre, il patron dell’iniziativa, il presidente Giuseppe Cuscito e il Sindaco della Città di Brindisi che lo ringrazia per averla organizzata, per la prima volta, nella sua città.

Il cantautore Franco Simone, fra i premiati, precisa che dei tanti premi ricevuti durante la sua carriera, questo è stato il Premio più bello!!

Il presidente dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” ringrazia l’Amministrazione Comunale di Brindisi e la Fondazione del Teatro Verdi, per averci dato la possibilità di organizzare questo evento, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito per la buona riuscita dell’iniziativa, gli artisti che si sono esibiti e le aziende che hanno sponsorizzato e creduto nuovamente in questa prestigiosa manifestazione, unica nel suo genere.

Sul nostro sito web e sui nostri social è già possibile visionare, video e servizi delle varie emittenti televisive e foto. Nei prossimi giorni anche la rassegna stampa completa.

