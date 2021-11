Le associazioni animaliste chiedono la convocazione della Commissione regionale al randagismo

REGIONE PUGLIA: ASSOCIAZIONI ANIMALISTE PUGLIESI CHIEDONO CONVOCAZIONE COMMISSIONE RANDAGISMO.

Sono passati quasi 2 anni dall'entrata in vigore della nuova legge regionale 2/2020 e della commissione randagismo, che la Regione Puglia aveva obbligo di costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, ad oggi non vi è traccia. "Le problematiche legate al randagismo nella Regione Puglia sono molteplici, serie e legate alla legalità" affermano le oltre 100 associazioni regionali, "non si può più aspettare e la Regione deve riunire al più presto la commissione poiché senza linee operative la legge non viene applicata, con il risultato che il randagismo è fuori controllo e la Puglia da dati raccolti risulta tra le regioni con il maggior numero di canili e in questi dati non sono presenti i canili abusivi che in Puglia sono molteplici. La situazione è grave". Il Coordinamento ha pertanto scritto ufficialmente alla Regione Puglia per chiedere che la commissione venga riunita al più presto.