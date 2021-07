Finale Europei di calcio, la Prefettura scrive ai sindaci: Niente assembramenti per la partita

FASANO - Evitare ogni forma di assembramento e garantire il rispetto di tutte le norme di contenimento di diffusione del virus. Niente maxischermi nelle piazze e più controlli da parte delle forze dell’ordine, perché non bisogna abbassare la guardia: l’emergenza persiste e le varianti sono pericolose. Lo dice la Prefettura di Bari a proposito della finale Inghilterra –Italia di domenica 11 luglio. In una nota ai sindaci del territorio si raccomanda a i primi cittadini di adottare tutte le misure per garantire il rispetto delle norme anti contagio. «In particolare – scrive la Prefettura – occorrerà evitare che si determinino situazioni che possano favorire il formarsi di assembramenti sia durante sia al termine della partita come, per esempio, l’installazione dei maxischermi in spazi pubblico o aperti al pubblico che fungerebbero da richiamo per i tifosi con evidenti difficoltà ad assicurare il contingentamento e il distanziamento».

Anche gli esercenti «qualora intendessero consentire la visione dell’incontro di calcio durante l’attività di somministrazione dovranno essere attenti a non superare il numero massimo di clienti in ragione della dimensione della struttura e assicurarsi che l’evento sportivo non sia visibile dagli spazi pubblici limitrofi all’esercizio commerciale». La Prefettura, inoltre, assicura che saranno intensificati i servizi di controllo da parte delle forze di polizie, in accordo con la polizia locale, nei luoghi maggiormente interessati da un particolare afflusso di persone.

«Raccomando a tutti il rispetto nelle norme così come evidenziato dalla prefettura – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Comprendo la voglia di riunirsi e stare insieme per condividere un momento di festa come quello della finale di un Europeo, ma è necessario mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole per evitare rischi che potrebbero compromettere i giorni futuri e farci fare passi indietro rispetto ai ritrovati spazi di normalità che finalmente abbiamo riconquistato. Ricordo che la Puglia è zona bianca quindi non è necessario usare la mascherina all’aperto, ma l’obbligo di indossarla rimane in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento fisico o si creino assembramenti e affollamenti. Raccomando insomma alla prudenza affinché un momento che ci auguriamo essere di grande gioia per tutti noi non si trasformi in una situazione di pericolo per la nostra salute».

