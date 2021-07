L'ing. Marco Falcone espone le sue opere fotografiche all'Open Air di Bari

Un ingegnere aerospaziale di Mesagne appassionato di foto tanto che una sua “opera”, di oltre due metri di altezza, è esposta presso la mostra fotografica “Open Air”, inaugurata a Bari in occasione del G 20. Si tratta dell’ingegnere Marco Falcone appassionato di fotografia fin dai 6 anni di età. La mostra, con gli scatti più belli della Puglia, è stata allestita in collaborazione con Phest sul lungomare Imperatore Augusto di Bari ed è visitabile sino al 31 agosto 2021. Gli scatti sono stati la coreografia che ha accolto gli ospiti del G20. Marco Falcone, appassionato di fotografia fin da 6 anni, scopri questa sua passione quando trovò nell’armadio del padre una reflex custodita con cura.

“Volevo giocare a fare il grande – dice Marco -. Solo i grandi, infatti, potevano usare le macchine fotografiche durante le feste e gli eventi. Il secondo ricordo mi riporta nei numerosi pomeriggi trascorsi nello studio fotografico di alcuni amici di famiglia, dove ammiravo con un pizzico di invidia il loro meticoloso operare in quello che a me sembrava un vero e proprio laboratorio di magia”. Ripercorrendo, poi, i diversi momenti della sua crescita ed i vari eventi che lo vedevano protagonista comprese quanto il supporto di amici e familiari, e di chi lo conosceva davvero, fosse l’humus del suo hobby. Così, durante la prima comunione, la cresima, il 18esimo e laurea Marco ha sempre ricevuto regali collegati con il mondo della fotografia.

“Innamorato della mia terra, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l’università degli Studi di Pisa e condotto una tesi specialistica proprio sullo studio di un drone, ho deciso di fare ritorno in Puglia per provare a reinvestire le mie esperienze sul territorio”, ha ricordato l’esperto. E con il suo drone è stato protagonista di alcuni bellissimi scatti che ha fatto questo inverno e in primavera regalando ai suoi concittadini delle riprese dall’alto di Mesagne davvero fantastiche. Infatti, Marco Falcone sulla sua pagina Instragram (marcofalconephotography) cerca di raccontare attraverso le immagini la Puglia facendo confluire in essa la passione per la fotografia, la conoscenza del mondo dell’aeronautica e l’amore per la sua terra.

