Dati vaccinazione Puglia, Amati: “Se i sistemi informatici delle Regioni si parlassero, non ci sarebbe problema per vaccini ai turisti”.

“Se si mettessero in rete i sistemi informatici delle Regioni sulla campagna vaccinale, non ci sarebbe alcun problema nel garantire la vaccinazione ai turisti. Il dibattito su questa questione sta mettendo in evidenza la carenza digitale delle Regioni, per cui sembra un problema di stato fare una cosa che potrebbe essere realizzata con un click. Non capisco quale potrebbe essere il problema di un centro vaccinale della Puglia che accoglie la prenotazione e somministra il vaccino ad un cittadino della Lombardia, o viceversa, accedendo semplicemente al database Lombardo. A volte c’immergiamo in dibattiti, anche infuocati, che sarebbero stati giustificati negli anni '70 del secolo scorso”. Lo dichiara il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione del Consiglio regionale pugliese, Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:13. Ieri, mercoledì 26 maggio, sono state somministrate 34.540 dosi dosi.

+2.073 rispetto a martedì 25,

+399 rispetto a lunedì 24,

+16.906 rispetto a domenica 23.

Ad oggi sono state consegnate 2.363.815 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.206.392.

Nello specifico sono 1.523.140 le prime dosi e 683.252 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 157.423 dosi. *Il punto sull'immunità*. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 38.53 % (nella classifica nazionale in posizione numero 6 e sopra la media nazionale del 37,24%) mentre il 17,28 % ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 14 e sotto la media nazionale del 17,74%). Il punto sui fragili. Su 485.896 censiti quali fragili, sono state somministrate 501.755 dosi, pari a una copertura (1 e 2 dose) del 51,63%. Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 543.100, dosi somministrate 531.338. Giacenza 11.762. Il 79,59% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, mercoledì 26 maggio, sono state somministrate 4.101 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -330 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.564.015, dosi somministrate 1.446.848. Giacenza 117.167. Il 42,69% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, mercoledì 26 maggio, sono state somministrate 16.234 dosi di Pfizer/BioNTech, -4.131 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 209.500, dosi somministrate 186.600. Giacenza 22.900. Il 45,15% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, mercoledì 26 maggio, sono state somministrate 11.213 dosi di Moderna, + 4.897 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 47.200, dosi somministrate 41.606. Giacenza 5.594. Ieri, mercoledì 26 maggio, sono state somministrate 2.992 dosi di Janssen, + 1.637 rispetto al giorno precedente. Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre Regioni. La Puglia è in quarta posizione nella classifica generale nazionale: su 2.363.815 dosi consegnate, sono state somministrate 2.206.392, pari al 93,3%. Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Quarta per la fascia +90 (101,21%);

Sesta per fascia 80/89 (94,64%);

Prima per fascia 70/79 (89,35%). Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre Regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Undicesima per la fascia 90+ (81,06%)

Decima per la fascia 80/89 (82,7%)

Undicesima per la fascia 70/79 (31,1%) Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per categorie.

Tredicesima per la categoria Operatori sociosanitari (81,1%).

Prima per la categoria personale scolastico (61,2%)

Quattordicesima per la categoria ospiti RSA (80,9%)

Ottava per la categoria over 80 (82,1%) Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 21 maggio - 27 maggio 2021, in Puglia sono state somministrate 100.004 dosi, cioè 32.937 dosi in meno rispetto all'obiettivo fissato di 231.941.