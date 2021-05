Avis. Un successo la raccolta di sangue presso Conserve italia

Ieri 26 Maggio si è tenuta una donazione di sangue straordinaria a cura di AVIS Mesagne presso Conserve Italia. Si è trattato di un appuntamento eccezionale rispetto alle puntuali 3 donazioni che vedono impegnata l'associazione mensilmente sul territorio. Questa raccolta è stata curata dai volontari AVIS ed in particolare dalla sig.ra Lucia Curto e dal sig. Dario Carparelli che si sono premurati di reclutare ben 38 donatori. L'evento è stato possibile grazie alla partecipazione di dipendenti ed operai di Conserve Italia e grazie anche alla sensibilità del direttore Roberto Savioli che, sin da subito, si è mostrato entusiasta dell'iniziativa ed ha offerto la propria disponibilità, rendendo possibile una reale collaborazione tra il mondo produttivo e l' AVIS. Al direttore e a Conserve Italia va il ringraziamento di AVIS Mesagne, con l'augurio che questo tipo di iniziativa possa, d'ora in poi, diventare un appuntamento fisso.In un momento storico come quello che stiamo vivendo, fa bene pensare che le persone non abbiano smesso di preoccuparsi di chi ha più bisogno e l'augurio è che si possa giungere ad una collaborazione sempre maggiore tra il mondo associativo e le varie realtà presenti sul territorio di Mesagne.