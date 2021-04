La Puglia da lunedì in fascia arancione

Da lunedì l'Italia torna tingersi di giallo, mentre la Puglia ritorna in arancione. Sono, infatti, in area arancione solo 5 Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (la Sardegna unica regione rossa).Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Lo prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile. Tuttavia, per la Puglia è importante tenere alta la guardia e seguire le indicazioni degli esperti, compresa la vaccinazione, per andare verso la zona gialla.