Covid a Mesagne. Oggi sono 120 i casi positivi

Oggi a Mesagne si registrano 5 nuovi casi e 10 guariti. Sono 120 le persone attualmente positive; 7 di loro sono ricoverate in ospedale, 2 con sintomi importanti.

Rispettiamo tutte le prescrizioni che servono a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, che continua a rappresentare un grave pericolo per la salute pubblica e la tenuta del sistema sanitario.

Non abbassiamo la guardia durante questi giorni di festa che ci attendono: torneremo a condividerli con le famiglia allargate e gli amici che ci mancano. Ma non adesso, non quest'anno.

L'arma più potente contro il Covid-19 resta il senso di responsabilità con cui ciascuno di noi continua ad agire per combattere un nemico invisibile ma sempre insidioso.