Covid a Mesagne. Oggi sono 125 i positivi

Emergenza epidemiologica, il punto della situazione in Italia, in Puglia, in provincia di Brindisi. Oggi a Mesagne si registrano 15 nuovi casi, sono 125 le persone attualmente positive.

Altre informazioni utili e i dettagli sui buoni spesa natalizi erogati dal Comune e sui buoni spesa per i beni di prima necessità previsti con fondi del Governo.

Con ordinanza sindacale n. 44 /2020, “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica”, si confermano i contenuti previsti con ordinanza sindacale n. 42 del 19.11.2020. L’ordinanza è valida da oggi, venerdì 4 dicembre 2020, e fino al 2 gennaio 2021.

- E’ previsto il divieto di stazionamento di persone dalle ore 5 alle ore 22 nelle strade, piazze, ville, parchi, aree urbane, fatta salva la possibilità di transitare (ma non di sostare);

- è disposta la chiusura degli impianti sportivi ed il divieto di accesso alle aree di proprietà comunale sulle quali si trovano impianti sportivi a libera fruizione;

- ai titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, si ordina di procedere più volte al giorno alla sanificazione, con prodotti a base di alcool e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente;

- alle direzioni degli istituti bancari finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat, si ordina di procedere, più volte al giorno, alla sanificazione con prodotti disinfettanti, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente. Ai titolari/conduttori degli esercizi commerciali si raccomanda il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi.

Buoni spesa natalizi erogati dal Comune di Mesagne: è attivo l’avviso pubblico per i commercianti che intendono aderire. Il bando è rivolto a tutti i commercianti e artigiani con sede dell’attività nella città di Mesagne. I Buoni, previsti in favore dei nuclei familiari e i singoli in condizioni di disagio economico, potranno essere utilizzati per l’acquisto di beni alimentari o di ogni altro genere; non saranno ammesse spese per attività di gioco d’azzardo, lotterie, gratta e vinci. L’istanza, compilata su apposito modulo predisposto dall’ufficio, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Buoni Spesa governativi in favore di persone in favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico: a partire dalle ore 8 di domani, sabato 5 dicembre, e fino alle ore 24 di lunedì 14 dicembre, i cittadini interessati potranno presentare istanza utilizzando il format online pubblicato sull’Home Page del Comune di Mesagne www.comune.mesagne.br.it.