LA PENSIONE? DAL 2025 ANCHE A 64 ANNI MA PER I “CONTRIBUTIVI” ANCHE CON L’AIUTO DEI FONDI INTEGRATIVI

Non molte le novità previste dalla legge di bilancio in materia previdenziale per l’anno 2025 nel quale vi è la proroga di

Quota 103 nella versione "contributiva",

l'Ape Sociale

Opzione Donna.

Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi da versare all'INPS con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene esteso anche a chi accede alla pensione anticipata " classica" (senza requisito di età ma con 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)

Prevista anche – sottolineano le resposabili zonali Tonia Manelli e Carla Maggi - la possibilità prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.

Si rafforza - in modo positivo secondo l’operatrice dell’ Ufficio Provinciale Serena Valente - l'agevolazione per le pensioni determinate con il sistema contributivo per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.

Una novità – che dovrà essere oggetto di una attenta consulenza previdenziale per il Responsabile Provinciale Angelo Carluccio - è l’ingresso dei fondi integrativi per l’anticipo dei contributi infatti un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare cui l’assicurato abbia aderito.

Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995) potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare.

Tuttavia, il requisito contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita.

La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili).

Restano invariate per ora le agevolazioni per le donne con figli con soglie fissate a:

2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e

2,6 volte per quelle con due o più figli.

Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.

Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.

La norma prevede anche che per consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione, le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.

Un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

Per maggiori informazioni gli uffici del Patronato Epaca della provincia di Brindisi sono a vostra disposizione. Info 0831430232 e undefined

