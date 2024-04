La Puglia al Vinitaly 2024 con "Le Donne del Vino"

La delegazione pugliese sarà presente alla 56^ edizione a Verona dal 14 al 17 aprile 2024 tra masterclass, convegni e degustazioni

Dopo il successo dello scorso anno, torneranno protagoniste all’edizione 2024 del Vinitaly di Verona, “Le Donne del Vino” di Puglia, con un’affascinante agorà che ospiterà l’interessante programma di convegni e masterclass, con la partecipazione di wine expert, produttrici e giornaliste che racconteranno e promuoveranno l’eccellenza vitivinicola del territorio pugliese.

In apertura di kermesse, il convegno “Donne, Vino e segreti” organizzato dall’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino” che si svolgerà domenica 14 aprile, alle ore 15.30, nel padiglione 11 della Regione Puglia (sala convegni). Un podcast di inebrianti storie di emancipazione: racconti di donne, di vino e di territori. Voci al femminile di donne curiose, ironiche, emancipate alla scoperta dell’universo vitivinicolo e del ruolo delle donne in Italia negli spazi sociali, familiari, professionali. Interverranno: Donato Pentassuglia, Assessore Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Regione Puglia, Daniela Mastroberardino, Presidente Associazione Le Donne del Vino, Marianna Cardone, Vicepresidente Associazione Le Donne del Vino, Silvia Di Bello, Account business La Content, Laura Donadoni, giornalista e Wine educator, Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice radiofonica, giornalista.

Nel programma di appuntamenti della delegazione Puglia interessante la Masterclass “Anteprima Bolle di Puglia 2024” a cura di Paola Restelli, wine immersive ambassador e Sommelier AIS che si terrà lunedì 15 aprile alle ore 11, nell’area Enoteca della Regione Puglia, padiglione 11. Una degustazione di bollicine delle produttrici Donne del Vino di Puglia: dagli accattivanti Metodo Charmat, fino all’eleganza dei Metodo Classico. Le Donne del Vino di Puglia si occupano da anni della promozione della spumantistica del territorio, nell’esaltazione della versatilità del patrimonio varietale, e del suo inconfondibile carattere “marino”. Un poliedrico viaggio nelle bolle pugliesi, quindi, davvero da non perdere. Si consiglia la prenotazione (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Non mancheranno i momenti dedicati agli abbinamenti con il cibo. E’, infatti, atteso l’evento fuori salone “Benvenuti in Puglia” che si svolgerà lunedì 15 aprile dalle ore 20.30, presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico in centro a Verona. Una serata di promozione dell’enogastronomia pugliese, con degustazione dei vini e oli di Puglia organizzata da Media Relations in partnership con diverse Associazioni e Consorzi di tutela con il contributo della Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. Tra i partner la delegazione Puglia delle Donne del Vino sarà presente con alcuni vini delle produttrici e con il progetto “Adotta una vite”, barbatelle dei vitigni autoctoni pugliesi omaggiate agli ospiti. (Serata riservata a stampa e operatori del settore, necessario accreditarsi).

“Un’altra edizione di Vinitaly che si preannuncia già ricca di occasioni importanti – dichiara Renata Garofano, delegata de “Le Donne del Vino Puglia” -. È sempre il momento per confrontarsi ed entrare in contatto con buyer e operatori internazionali, ma anche rafforzare le collaborazioni per promuovere insieme la Puglia vitivinicola di qualità. Iniziative di delegazione e progetti nazionali saranno condivisi durante la fiera e che coinvolgeranno tutte le socie nell’anno dedicato alla cultura in tutte le sue forme.”

