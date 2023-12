NATALE: COLDIRETTI PUGLIA, A FOGGIA BIMBI IN FESTA CON LE MANI IN PASTA PER DOLCI TIPICI FAI DA TE; IN SERATA LA COMUNITÀ SI RIUNISCE ASPETTANDO LE FESTIVITÀ.

Bimbi in festa per il Natale con le piccole ‘mani in pasta’ per fare i dolci natalizi tipici, accompagnati dalle cuoche contadine e imparare le storie più belle della tradizione rurale della festa più amata da adulti e bambini. L’appuntamento è a Foggia al mercato dei contadini in Via Monsignor Lenotti 61, venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 10,30, con i bambini dell’Istituto Zingarelli di Foggia, ma replicato anche sabato 16 dicembre, in collaborazione con la Biblioteca provinciale di Foggia.

In serata di venerdì nel garden di fronte al mercato, a partire dalle ore 19, la comunità sarà in festa con lo street food contadino, laboratori didattici per adulti e piccini, con musica e spettacolo, aspettando il Natale.

Coldiretti e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno deciso di sviluppare sinergie e progetti riguardanti tematiche come la promozione delle competenze connesse all’educazione alimentare nelle scuole, la sostenibilità nell’alimentazione, lo sviluppo dell’economia circolare, nonché la promozione del consumo di cibo locale, con il via all’educazione alimentare a scuola in Puglia con l’agrididattica in classe e in fattoria, frutto della collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale della Puglia. E quanto afferma la Coldiretti regionale, in riferimento agli sviluppi anche in Puglia del Piano di Welfare per la scuola elaborato dal Ministro Giuseppe Valditara che prevede anche agevolazioni in particolare presso mercati e agriturismi che aderiscono alla convenzione sottoscritta dal ministero con Coldiretti e Campagna Amica.

Per il raggiungimento di tali finalità nasce l’idea di percorsi di valorizzazione delle produzioni locali del territorio a km zero, per una sana e sostenibile alimentazione e corretti stili di vita, che si concretizzano all’interno dei mercati e degli agriturismi della rete di Campagna Amica. E’ importante sostenere il mondo della scuola e far conoscere i primati qualitativi, ambientali e gastronomici dell’agricoltura italiana anche promuovendo stili alimentari che valorizzano i prodotti del territorio

In Puglia il 37% dei bambini è obeso o in sovrappeso – conclude Coldiretti Puglia - l’11,1% mangia frutta meno di una volta a settimana o mai e solo il 39,8% dei bambini consuma una merenda adeguata di metà mattina, con un impatto potenzialmente devastante sulla salute delle giovani generazioni, con 1 genitore su 4 che boccia le mense scolastiche, una situazione che impone una nuova cultura del consumo consapevole a tutte le età.