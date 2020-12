COLDIRETTI. SPESA SOSPESA’ NON STOP NEI MERCATI CONTADINI

GIORNATA SOLIDARIETA’: COLDIRETTI PUGLIA, ‘SPESA SOSPESA’ NON STOP NEI MERCATI CONTADINI; A LECCE PER COVID OLTRE 60MILA AFFAMATI (+40%).

Sono più di 60mila i poveri in provincia di Lecce che con l’aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la distribuzione di pacchi alimentari. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia, sulla base dell’andamento delle richieste dei servizi sociali dei Comuni e degli Enti impegnati nel volontariato che registrano un aumento del 40% delle richieste di aiuto a causa del Covid da parte degli indigenti in tutta la Puglia, diffusa in occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà.

“In Puglia ci sono ormai oltre 200mila affamati che sono costretti a chiedere aiuto per mangiare. Il problema alimentare non riguarda solo il terzo mondo ma anche i Paesi più industrializzati dove le differenze sociali generano sacche di povertà ed emarginazione. Tra le categorie più deboli degli indigenti in Puglia si contano 30mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno bisogno di essere assistiti”, spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Per questo al mercato contadino di Campagna Amica di Lecce i giovani agricoltori di Coldiretti si sono impegnati nella raccolta di cibo per i più bisognosi, donati dai contadini di Campagna Amica e dai consumatori generosi, sempre più sensibili e consapevoli dello stato di crisi che ha colpito tante famiglie, divenute improvvisamente indigenti a causa degli effetti del Covid sul lavoro e l’economia.

“Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie. Per questo martedì prossimo regaleremo 3mila chilogrammi di pasta ai servizi sociali e agli enti caricativi in provincia di Lecce per dare il nostro piccolo contributo affinché nessuno si senta ‘invisibile’ e abbandonato, soprattutto nel periodo natalizio”, spiega Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Lecce.

Presso i centri di distribuzione dei pacchi alimentari e alle mense della solidarietà – aggiunge Coldiretti Puglia - si presentano persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche e ai centralini arrivano decine di telefonate al giorno con richieste di aiuto perché padri e madri non sanno come sfamare i figli e si vergognano di trovarsi per la prima volta in questo tipo di difficoltà.

“A preoccupare è anche la fascia di anziani over 65 soli in condizioni di povertà assoluta - aggiunge il presidente Cantele - che vedono aggravarsi la propria condizione di isolamento anche a causa delle misure contenute nell’ultimo Dpcm che limitano gli spostamenti per Natale e Capodanno e alla possibilità di passare le feste in compagnia”.

La stragrande maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari – insiste Coldiretti Puglia – che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri (pensionati, disoccupati, famiglie con bambini) che, per vergogna, prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli.

E proprio per aiutare a combattere la nuova crisi alimentare con oltre 200mila poveri che hanno bisogno di cibo in Puglia, gli agricoltori di Campagna Amica portano avanti l’iniziativa “Spesa sospesa del contadino” che mutua l’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e che non ha i mezzi per saldare il conto. In questo caso i cittadini che acquistano nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica possono decidere di donare un pacco alimentare alle famiglie più bisognose che potranno portare in tavola frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero, in accordo con i Comuni e gli enti caritativi.

L’obiettivo per Natale è raccogliere 5 milioni di chili di prodotti tipici da donare soprattutto quei nuclei di nuovi poveri “invisibili” che, proprio a causa del repentino peggioramento della propria condizione economica, non sono stati ancora integrati nei circuiti “ufficiali” dell’assistenza. Con la spesa sospesa Coldiretti ha voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche, con l’obiettivo di far sì che questa esperienza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale.