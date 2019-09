ha emesso, attraverso l'ufficio Attività produttive, un’ordinanza di chiusura per un’attiva recettiva , nlllo specifico un B&b, collocato in contrada “Sironico”. Durante il blitz dei vigili urbani è stata riscontrata musica ad alto volume ed accertata la presenza di circa 50 persone intente a rilassarsi intorno ad una piscina di pertinenza dell’abitazione; ed ancora perché si “esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato non riconosciuto dal Ministero dell’Interno senza la prescritta autorizzazione; infine, perché si “ esercitava l’attività di affittacamere”, presentata con Scia in data 04/04/2019, e a seguito di istruttoria, sospesa in data 27/05/2019 perché priva della documentazione idonea e necessaria per esercitare l’attività di affittacamere.