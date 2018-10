+++ Allerta meteo 5-6 ottobre 2018 +++

Si informa la cittadinanza che il Dipartimento della Protezione Civile della Puglia ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per le giornate di oggi, venerdì 5 ottobre, e domani sabato 6 ottobre. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche come di seguito riportato nel messaggio di allerta che ha validità dalle ore 18:00 del 04.10.2018 e per le successive 48 ore.