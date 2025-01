Puglia Capitale Sociale 3.0: un impegno concreto per la solidarietà e la comunità

La città di Bari ha ospitato la Terza Convention Regionale Puglia Capitale Sociale 3.0, un evento di grande rilevanza dedicato al rafforzamento del Terzo Settore e alla promozione della cittadinanza attiva. Organizzata dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto per associazioni di volontariato, enti di promozione sociale e fondazioni del territorio. La Puglia si conferma una regione all'avanguardia nel sostegno alle iniziative sociali, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini. Il programma Puglia Capitale Sociale 3.0 è stato pensato proprio per sostenere e valorizzare il lavoro delle organizzazioni del Terzo Settore, promuovendo un welfare inclusivo e partecipativo, capace di rispondere alle sfide sociali più urgenti. Durante la convention, i progetti vincitori del bando sono stati suddivisi per area tematica e presentati in sessioni parallele, offrendo così una panoramica dettagliata delle iniziative finanziate e del loro impatto sulle comunità locali. I progetti selezionati nell'ambito di Puglia Capitale Sociale 3.0 abbracciano una vasta gamma di tematiche, tutte volte a promuovere la coesione sociale e il miglioramento del benessere collettivo. Tra le principali aree di intervento troviamo:

Salute, sport e buona vita: iniziative mirate a promuovere stili di vita sani, favorire l’accesso allo sport e migliorare la qualità della vita delle persone fragili.

Territorio, paesaggio e mobilità: progetti che valorizzano il patrimonio ambientale e culturale pugliese, incentivando la mobilità sostenibile e la tutela del paesaggio.

Turismo e cultura: iniziative che promuovono il turismo sociale e culturale, incentivando la partecipazione delle comunità locali e favorendo l’inclusione.

Welfare, diritti e cittadinanza: azioni rivolte alla protezione dei diritti fondamentali, al contrasto delle disuguaglianze e al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Uno degli aspetti più innovativi di questa edizione della convention è stato il coinvolgimento diretto delle scuole. L'evento si è tenuto presso l'Istituto "E. Di Savoia" - "Calamandrei" di Bari, evidenziando la volontà di diffondere la cultura del volontariato tra gli studenti. L’obiettivo è creare un ponte tra il mondo dell’istruzione e il Terzo Settore, offrendo ai giovani la possibilità di impegnarsi attivamente in progetti di solidarietà e cittadinanza attiva. Tra le numerose realtà presenti alla convention, la città di Brindisi ha dato il suo prezioso contributo grazie alla Comunità di Sant’Egidio - Programma “Viva gli Anziani!” rappresentata da Maria Teresa Greco e Serafino Scalera. Il loro intervento ha posto l’accento sull’importanza di prendersi cura degli anziani attraverso il programma “Viva gli Anziani!”, un’iniziativa volta a contrastare la solitudine e favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili. La Terza Convention Regionale Puglia Capitale Sociale 3.0 ha ribadito l'importanza del lavoro di rete tra enti, associazioni e istituzioni, con l'obiettivo di costruire una società più giusta e inclusiva. Il programma della Regione Puglia si conferma un modello virtuoso di sostegno al Terzo Settore, ponendo le basi per un welfare capace di rispondere ai bisogni reali delle comunità. L’evento ha rappresentato non solo un momento di confronto e condivisione, ma anche un’opportunità concreta per rafforzare le sinergie tra i diversi attori del sociale. Il cammino verso una società più solidale è ancora lungo, ma iniziative come questa dimostrano che, attraverso la collaborazione e l’impegno collettivo, è possibile costruire un futuro migliore per tutti.