CARONE GROUP MATCH SPONSOR DEL DERBY PUGLIESE VALTUR BRINDISI-CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA

Carone Group Srl sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Crifo Wines Ruvo di Puglia, derby pugliese in programma domenica 26 aprile al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Gold Sponsor della società biancoazzurra da questa stagione sportiva, il partner 'Carone' accompagnerà i supporters brindisini presenti al palasport durante la giornata, per un derby made in Puglia che si prospetta essere una vera festa di sport dentro e fuori dal campo.

Carone Group Srl, si occupa prevalentemente di attività di scavi, riempimenti, realizzazione di strade o piazzali. Esegue inoltre fresature di varie dimensioni, movimentazione di inerti, realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque e trasporto per conto terzi.

L'azienda offre una vasta gamma di macchinari adibiti alla realizzazione di varie lavorazioni come scavi e fondamenti a terra (a sezione ristretta, sbancamenti e fondamenta a plinti), costruzione e manutenzione strade (fresature di piccole/grandi dimensioni, realizzazioni di massicciate, rifacimento manti stradali) e infine anche sistemi di trattamento delle acque (posa in opera di fosse Imhoff di qualsiasi dimensione), realizzazioni di drenaggi e di sistemi di sub irrigazioni.

Nel match di andata, disputato al Pala Florio di Bari il 21 settembre 2025, Brindisi si impose nettamente con il punteggio di 58-94 trascinata dai 21 punti e 9 rimbalzi di Vildera e Miani miglior realizzatore con 24 punti.

Lultima sfida tra Brindisi e Ruvo al PalaPentassuglia risale alla stagione 2004/2005, quando le due squadre si incontrarono in semifinale playoff del campionato di serie B in una serie terminata 2-1 per Brindisi. Top scorer Delli Carri (Ruvo) con 24 punti e il duo brindisino Nobile-Bonaccorsi da 18 punti a testa.

Palla a due domenica 25 aprile alle ore 18:00 al PalaPentassuglia.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link undefined e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Il botteghino del palasport sarà aperto domenica dalle ore 16:30 per la vendita dei tagliandi disponibili. Il settore dedicato agli ospiti è la curva superiore gialla settore F.

Valtur Brindisi & Carone Group insieme per una domenica di grande sport pugliese!