Torna Coppa Forte a Mare, Brindisi punto di riferimento della vela paralimpica nazionale

Brindisi ospita per il secondo anno consecutivo la tappa nazionale del Campionato Classe Hansa 303. Il 25 e 26 aprile torna la “Coppa Forte a Mare”, giunta alla sua terza edizione.

La vela paralimpica torna protagonista a Brindisi con la 3ª edizione della “Coppa Forte a Mare”, che per il secondo anno consecutivo sarà valida come tappa nazionale del Campionato Classe Hansa 303, confermando la città come uno dei poli più attivi e riconosciuti in Italia per la vela accessibile.

La regata è organizzata dal Para Sailing Brindisi, costituito da GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita e dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi.

La presentazione ufficiale dell’evento si terrà venerdì 24 aprile alle ore 19:00, presso la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, in via Amerigo Vespucci 2.

Le regate si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 aprile, con partenza alle ore 11:00 dal Marina di Brindisi, via Dardanelli 2, sede della base nautica di GV3. Sono previste tre prove giornaliere, condizioni meteo permettendo.

L’edizione 2026 registra una partecipazione senza precedenti. Ad oggi le iscrizioni, ancora aperte, contano 37 imbarcazioni, suddivise in 18 nella categoria singoli e 19 nella categoria doppi, per un totale di 56 atleti provenienti da Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.

Tra gli equipaggi saranno presenti anche atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) e della Para Sailing Academy, realtà di riferimento nazionale per la vela paralimpica di alto livello.

La VIII Zona della Federazione Italiana Vela evidenzia con orgoglio il ruolo di primo piano che la Puglia ricopre nel panorama nazionale della vela paralimpica. La presenza di atleti pugliesi ai vertici delle classifiche italiane, tra cui i Campioni Italiani in carica nella categoria doppi, Alice Liguori e Giuseppe D’Amato, e il medagliato di bronzo nazionale nella categoria singoli, Andrea Quarta, testimonia la crescita rapida e l’eccellenza raggiunta dal movimento regionale sotto l’egida federale.

Il movimento Para Sailing Brindisi (PSB), oggi dispone di 9 imbarcazioni, conta 9 atleti agonisti, un gruppo crescente di pre-agonisti e rappresenta un punto di riferimento per la vela paralimpica in Puglia. Il progetto è sostenuto dal Marina di Brindisi, che garantisce il supporto logistico mettendo a disposizione le strutture e i servizi del porto turistico.

La “Coppa Forte a Mare” si conferma così un appuntamento capace di unire sport, inclusione e valorizzazione del territorio, portando a Brindisi atleti, tecnici e appassionati da tutta Italia.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci