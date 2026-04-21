Venerdì 24 aprile al PalaPentassuglia la giornata conclusiva della Valtur Brindisi 'Il Giardiniere' School Cup 2026

Nella mattinata di venerdì 24 aprile si svolgerà la giornata conclusiva della Valtur Brindisi School Cup 2026, sponsorizzata dal partner ‘Il Giardiniere’ per la terza edizione del torneo di basket di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori nelle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata, per svilupparsi e arricchirsi, attraverso diverse ulteriori altre attività, con l’intento di coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici partecipanti, rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti.

Un mese ricco di partite, divertimento, entusiasmo e grande partecipazione dei ventisei (26) Istituti Scolastici partecipanti in tutto il territorio pugliese, nelle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Un coinvolgimento diffuso che ha registrato un vero successo anche sui social attraverso la pagina ufficiale 'NBB School Cup' sulla piattaforma Instagram, grazie alla collaborazione tra gli studenti che hanno creato nuovi format (interviste e quiz) e il team comunicazione societario. Oltre 800 mila le visualizzazioni dal 19 febbraio ad oggi.

Le tappe disputate nella prima fase sono state ospitate nelle seguenti città e strutture: Bari (PalaBalestrazzi), Mesagne (palestra Liceo 'Ferdinando'), Taranto (palestra Istituto Scolastico 'Pacinotti'), Cisternino (palestra Liceo 'Don Quirico Punzi'), Lecce (Palasport San Giuseppe da Copertino), Francavilla Fontana (palestra scuola media 'San Francesco') e Brindisi (PalaMelfi).

L’evento conclusivo delle Final Four si disputerà al PalaPentassuglia, manifestazione a porte aperte per studenti, genitori, stampa e cittadinanza intera.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 24 APRILE:

Semifinali del torneo 5vs5 in contemporanea al PalaMalagoli e PalaPentassuglia a partire dalle ore 09:30;

Esibizione Crew Dance durante tutte le pause e intervalli delle partite al PalaPentassuglia;

Semifinale n.1 gara da tre punti al PalaPentassuglia alle ore 10:30;

Finale terzo/quarto posto del torneo 5vs5 al PalaPentassuglia alle ore 10:45;

Semifinale n.2 gara da tre punti al PalaPentassuglia alle ore 11:00;

Finale primo/secondo posto del torneo 5vs5 al PalaPentassuglia a partire dalle ore 11:50;

Finale gara da tre punti al PalaPentassuglia alle ore 12:25;

Premiazioni finali al termine della gara (torneo 5vs5 – MVP torneo 5vs5 – gara tiro da tre punti – crew dance – comunicazione & media).

Finaliste torneo di basket 5 vs 5:

CONFERENCE NORD

Liceo Scientifico “Salvemini” Bari (BA)

CONFERENCE SUD

Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” Galatina (LE)

CONFERENCE EST

I.T.T. “G. Giorgi” Brindisi (BR)

CONFERENCE OVEST

Liceo Scientifico “Ribezzo” Francavilla Fontana (BR)

Esibizioni crew dance:

I.T.T. “G. Giorgi” Brindisi (BR)

Liceo “E. Palumbo” Brindisi (BR)

European High School of Brindisi (BR)

Liceo “Marzolla – Leo Simone – Durano” Brindisi (BR)

Liceo Scientifico “Battaglini” Taranto (TA)

Liceo Polivalente “Punzi” Cisternino (BR)

Liceo Classico e Musicale “Palmieri” Lecce (LE)

Liceo “Ferraris” Taranto (TA)

Istituti Scolastici addetti a comunicazione e media:

I.I.S.S. “Fermi” Lecce (LE) – diretta streaming

Liceo Polivalente “Punzi” Cisternino (BR) – interviste e social

I.T.T. “G. Giorgi” Brindisi (BR) - musica e speaker

L’evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno della Regione Puglia, Banca Popolare Pugliese, Associazione Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport.

Presenzieranno alle finali e premiazioni una folta rappresentanza di tutte le componenti scolastiche, istituzionali e sportive che hanno aderito al progetto.

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