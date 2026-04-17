ULTIMA TRASFERTA DI REGULAR SEASON PER LA VALTUR BRINDISI IMPEGNATA AL PALACARRARA DI PISTOIA

Due giornate al termine della regular season di Serie A2 e la Valtur Brindisi affronta l'ultima trasferta del suo calendario stagionale. Di scena domenica pomeriggio al PalaCarrara di Pistoia, match fondamentale per mantenere la quarta posizione in classifica e lanciare la volata per i prossimi playoff promozione.

La squadra di coach Piero Bucchi è reduce dalla doppia sconfitta Scafati-Bologna che l'ha fatta scivolare dalle posizioni a ridosso dal primo posto, ma la trasferta di Pistoia ha ad ogni modo vitale importanza per una ripartenza con ottimismo e voglia di proiettarsi alla post season.

Nel match di andata al PalaPentassuglia, il 21 dicembre 2025, la Valtur Brindisi vinse con il punteggio di 76-68 recuperando 17 punti di svantaggio. Decisivo lultimo parziale di gioco segnato dal break di 27-10, trascinatore Esposito autore di 19 punti e 5 rimbalzi.

In settimana l'arrivo della new entry Tajion Jones, ala americana proveniente dagli ultimi due anni nella massima serie italiana con la Vanoli Cremona e nuovo giocatore biancoazzurro da inserire nell'ultima parte di stagione.

Todor Radonjic (capitano) Due giornate alla fine in cui la posta in palio è sempre alta e importante. Come squadra vogliamo tornare alla vittoria, fondamentale è restare uniti in tutto lambiente perché cè ancora una parte finale di stagione per giocarci tutte le nostre chances di raggiungere lobiettivo primario per cui stiamo lavorando ogni giorno da questa estate. Allinterno dello spogliatoio e con la tifoseria il patto è chiaro: dobbiamo remare nella stessa direzione, queste due ultime partite di regular season e i playoff saranno da affrontare con determinazione, agonismo, voglia di vincere e dare il tutto per tutto.

La partita sarà trasmessa domenica 19 aprile in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link undefined e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.