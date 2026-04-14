Valtur Brindisi campione Under 15 Eccellenza

La leva Under 15 del campionato di Eccellenza Valtur Brindisi si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U15 organizzata al PalaPentassuglia dal 13 al 14 aprile.

In una cornice di pubblico degna di una fase finale regionale, la squadra biancoazzurra si è presentata da prima classificata in coabitazione con la Fortitudo Francavilla, team che si sono contesi il titolo fino all'atto finale terminato con il punteggio di 83-55. Una partita dominata dai biancoazzurri, indirizzata dal parziale iniziale di 20-0, e chiusa in trionfo nella festa del PalaPentassuglia.

La società intera si congratula con dirigenti, allenatori, accompagnatori e collaboratori estremamente preziosi nel lavoro quotidiano e con i ragazzi che hanno completato un percorso ricco di soddisfazioni.

Allenati da coach Sandro Arrighi, avvalendosi della collaborazione dell'assistente Cristian Cifuentes, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Antonio Agresta e del mental coaching dott Paolo De Marco, la Valtur Brindisi ha sconfitto in semifinale l'Angiulli Bari con il punteggio di 82-66 e in finale la Fortitudo Francavilla 83-55.

Ecco il roster Valtur Brindisi Under 15 Eccellenza: Vincenzo Grassi (capitano) - Luigi Brigida - Christian Schifeo - Mattia Vito Palma - Tommaso Paparella - Mario Galasso - Gabriel Nikolli - Gabriele Colella - Stefano Leporale - Matteo Tina - Riccardo Martella.

Dopo la gioia della conquista del titolo regionale, la leva Under 15 Eccellenza parteciperà alla fase interregionale.

Congratulazioni ragazzi, campioni di Puglia!

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