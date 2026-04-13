In vendita i biglietti per l'ultimo match di regular season: il derby pugliese Brindisi-Ruvo di Puglia

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Aprile 13, 2026 85
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In vendita i biglietti per l&#039;ultimo match di regular season: il derby pugliese Brindisi-Ruvo di Puglia

Si comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 13 aprile, è possibile acquistare i biglietti per assistere all’ultimo match di regular season di Serie A2, il derby tutto pugliese in programma al PalaPentassuglia tra la Valtur Brindisi e la Crifo Wines Ruvo di Puglia.

Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link undefined, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (aperto tutti i giorni nei seguenti orari 09:30-13:00; 16:45-20:15 tranne la domenica).

Si ricorda che quest’anno le singole partite hanno avuto quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: 2 PARTITE *(Pesaro e Fortitudo Bologna, a partire da €19)

CATEGORIA A: 9 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)

 MATCH IN VENDITA:

  • Valtur Brindisi vs Crifo Wines Ruvo di Puglia |CATEGORIA C|– domenica 26 aprile ore 18:00

TICKETS IN VENDITA:

  • New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)
  • online sul sito www.vivaticket.it
  • punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio
  • botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due.

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