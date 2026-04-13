In vendita i biglietti per l'ultimo match di regular season: il derby pugliese Brindisi-Ruvo di Puglia
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Si comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 13 aprile, è possibile acquistare i biglietti per assistere all’ultimo match di regular season di Serie A2, il derby tutto pugliese in programma al PalaPentassuglia tra la Valtur Brindisi e la Crifo Wines Ruvo di Puglia.
Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link undefined, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (aperto tutti i giorni nei seguenti orari 09:30-13:00; 16:45-20:15 tranne la domenica).
Si ricorda che quest’anno le singole partite hanno avuto quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):
CATEGORIA A+: 2 PARTITE *(Pesaro e Fortitudo Bologna, a partire da €19)
CATEGORIA A: 9 PARTITE *(a partire da €14)
CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)
CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)
MATCH IN VENDITA:
- Valtur Brindisi vs Crifo Wines Ruvo di Puglia |CATEGORIA C|– domenica 26 aprile ore 18:00
TICKETS IN VENDITA:
- New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)
- online sul sito www.vivaticket.it
- punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio
- botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due.
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