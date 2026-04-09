VALTUR BRINDISI ORGANIZZA LE FINALI FOUR DI UNDER 15 ECCELLENZA

VALTUR BRINDISI ORGANIZZA LE FINAL FOUR DI UNDER 15 ECCELLENZA AL PALAPENTASSUGLIA.

LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14 APRILE, IN PALIO IL TITOLO REGIONALE E L’ACCESSO AI CONCENTRAMENTI INTERREGIONALI. VALTUR BRINDISI DI COACH ARRIGHI IN CAMPO LUNEDÌ ALLE ORE 19:00 CONTRO L’ANGIULLI BARI.

Lunedì 13 aprile e martedì 14 aprile il PalaPentassuglia di Brindisi sarà teatro della Final Four del campionato Under 15 Eccellenza, dove ci sarà in palio il titolo regionale e la qualificazione ai concentramenti interregionali.

La Valtur Brindisi organizzerà l'evento dopo aver vinto il girone preliminare di qualificazione, con il record di ventidue vittorie su ventiquattro incontri, tra cui l'ultima sconfitta patita già con la certezza di avere conquistato il primo posto aritmetico. Un ottimo ruolino di marcia per la squadra biancoazzurra guidata da Sandro Arrighi avvalendosi della collaborazione dell'assistente Cristian Cifuentes, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi e del dirigente accompagnatore Antonio Agresta.

La vincente della Final Four si aggiudicherà il titolo regionale e l'accesso diretto al concentramento interregionale; la seconda classificata affronterà uno spareggio contro la seconda squadra qualificata della Regione Abruzzo per accedere ai concentramenti interregionali; la terza classificata dovrà invece affrontare un doppio scoglio tra pre-spareggio per qualificarsi agli spareggi decisivi per assegnare l'ultimo pass valido per i concentramenti interregionali.

Una manifestazione a cui sono invitati tutti gli appassionati di pallacanestro per godere di un clima di sana sportività e spettacolo allinterno del PalaPentassuglia.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR:

LUNEDÌ 13 APRILE

Semifinale 1 ore 17:00 Fortitudo Basket Francavilla-Molfetta Ballers

Semifinale 2 ore 19:00 Valtur Brindisi-Angiulli Bari

MARTEDÌ 14 APRILE

Finale 3/4 posto ore 17:00

Finalissima ore 19:00 – in palio il titolo regionale.