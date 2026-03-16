GV3 apre il 2026 con la prima regata del campionato regionale

Si è conclusa sabato 14 marzo, presso il Marina di Brindisi, la prima regata regionale di Para Sailing 2026, appuntamento inaugurale del campionato organizzato da GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita. Una giornata caratterizzata da entusiasmo, partecipazione e grande voglia di veleggiare, favorita da un levante teso con intensità variabile tra 8 e 13 nodi.

La competizione si è articolata in quattro prove su percorso a bastone, nello specchio d’acqua antistante il Castello Alfonsino Forte a Mare, offrendo uno scenario suggestivo e ideale per una regata tecnica e avvincente.

In acqua 10 imbarcazioni, un atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) e sedici atleti del Para Sailing Brindisi (PSB). Tutti protagonisti di una giornata che conferma la crescita del movimento e l’importanza dello sport inclusivo nel nostro territorio e nella nostra regione. Andrea Quarta (GSPD) si è aggiudicato il primo posto nella Categoria singolo, seguito da Mario De Giorgi e Diego Petrelli (PSB). Per la Categoria Doppio conquistano il primo posto Alice Liguori e Antonella Morelli seguite dalle coppie Daniela Zonile e Giuseppe D’Amato e da Maurizio Turi e Francesca Musaio (PSB).

Le gare si sono disputate in un clima sportivo di alto livello grazie soprattutto alla professionalità e la precisa conduzione delle gare a cura del Comitato di Regata dell’Ottava Zona FIV, composto da Mario Cucciolla, Fernando Gaballo ed Enrico Scalera.

La prima giornata apre ufficialmente il calendario 2026 della para sailing regionale. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 27 giugno, mentre la terza e ultima regata, decisiva per l’assegnazione del titolo, si terrà il 24 ottobre.

Intanto, fervono i preparativi per la tappa del Campionato Italiano della classe Hansa 303, che si svolgerà a Brindisi il 25 e 26 aprile 2026 in occasione della “Coppa Forte a Mare” evento organizzato da GV3 e LNI sezione di Brindisi.

I circoli avevano già ospitato con successo la tappa nel 2025, accogliendo atleti provenienti da 8 regioni e una flotta di 33 imbarcazioni Hansa 303, confermandosi punto di riferimento nazionale per la vela inclusiva.

GV3 rinnova l’invito a partecipare e sostenere questo avvincente progetto che unisce sport, inclusione e mare, con la convinzione che ogni regata sia un passo avanti verso una comunità più aperta e solidale. Attualmente Brindisi resta il punto di riferimento della vela paralimpica e inclusiva della Puglia.

GV3 ringrazia il Marina di Brindisi, nostro partner logistico fondamentale per tutte le attività di para sailing e per le iniziative marinare dedicate all’inclusione sociale.

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