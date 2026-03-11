Mesagne. Parrocchia San Pio, al via i lavori per il rifacimento del manto erboso del campetto

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il rifacimento del manto erboso del campetto sportivo della Parrocchia San Pio da Pietrelcina, uno spazio da sempre punto di riferimento per tanti ragazzi e giovani del quartiere.

L’intervento è stato reso possibile grazie al prezioso contributo di RWE, tra i principali attori nel mercato delle energie da fonte rinnovabile in Italia e nel mondo. L’azienda opera sul territorio nazionale con 17 parchi eolici onshore e un parco fotovoltaico in esercizio, per una capacità installata complessiva di 589 MW, in grado di assicurare la fornitura di energia verde a oltre 500.000 famiglie italiane. Il sostegno di RWE ha consentito di avviare una riqualificazione attesa da tempo dalla comunità parrocchiale e sportiva del territorio.

Il nuovo campetto non sarà soltanto rinnovato nel manto erboso, ma verrà anche ampliato con l’inserimento di un impianto dedicato alla pallavolo, così da offrire maggiori opportunità sportive e aggregative ai ragazzi che frequentano la parrocchia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal responsabile dell’ASD San Pio e dal parroco, che sottolineano l’importanza di restituire ai giovani uno spazio sicuro e moderno in cui crescere attraverso lo sport, la condivisione e i valori educativi che da sempre caratterizzano le attività della parrocchia.

Ad onore di cronaca, il percorso che ha portato all’avvio dei lavori era iniziato già circa due anni fa grazie all’impegno dell’ex parroco don Giuseppe Pendinelli, che aveva avviato l’iter necessario per arrivare alla riqualificazione dell’impianto.

Ora l’attesa è tutta per l’ultimazione dei lavori: l’obiettivo è quello di far tornare presto a splendere il campetto di San Pio, pronto ad accogliere nuovamente partite, allenamenti e momenti di amicizia per tanti giovani del territorio.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci