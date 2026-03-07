La Virtus si prende il derby: Mens Sana battuta 68-54.
Nella 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie C Puglia, il derby cittadino tra Mens Sana Mesagne e New Virtus Mesagne premia la formazione virtussina che si impone con il punteggio finale di 68-54 davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport R. De Francesco.
La gara si accende subito con la Virtus più concreta nelle prime fasi. Il primo quarto si chiude sul 21-13 per gli ospiti, capaci di trovare buone soluzioni offensive e mettere in difficoltà la difesa della Mens Sana. Nel secondo periodo la squadra virtussina continua a spingere e allunga ulteriormente, andando all’intervallo lungo con il punteggio di 34-23.
Al rientro dagli spogliatoi la Mens Sana prova a reagire con maggiore intensità, trascinata dalle giocate di Calò e Altamirano, ma la Virtus gestisce con lucidità il vantaggio e chiude il terzo quarto sul 54-40. Nell’ultima frazione i padroni di casa tentano l’assalto finale, sospinti dal pubblico, ma la Virtus controlla il ritmo della partita fino al 68-54 conclusivo, portando a casa il derby.
Tra i protagonisti della serata spiccano Giuri, miglior realizzatore dell’incontro con 19 punti, e Foucé Romani con 12 per la Virtus, mentre per la Mens Sana il più prolifico è Calò con 18 punti, seguito da Altamirano con 13.
Tabellino
Mens Sana Mesagne
Gualano 11, Polifemo n.e., Gallo, Davide Leo n.e., Rollo 1, Altamirano 13, Calò 18, Cerminaro 6, Baronchelli 1, Panico 2, Bojang 2, Ciccarese.
New Virtus Mesagne
Idrissou 11, Meroza 2, Piscitelli, Foucé Romani 12, Divac 2, Berdychevskyi, Giuri 19, Cito n.e., Pecere n.e., Coppola 8, Azzaro 10, Bangu Mbenza 4.
Parziali:
1° quarto 13-21
2° quarto 23-34
3° quarto 40-54
4° quarto 54-68