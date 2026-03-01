"K.O. al Bullismo": a Mesagne la Boxe vince sul Ring e nel Sociale

MESAGNE – Una serata che ha unito lo sport di alto livello all'impegno civile. Ieri, venerdì 27 febbraio, il Liceo Scientifico "Epifanio Ferdinando" di via Eschilo ha ospitato l'evento conclusivo del progetto "K.O. al Bullismo - Facciamo Squadra", voluto fortemente dalla Team Boxe Mesagne del maestro Angelo Conserva, sotto la guida del Presidente Vincenzo D’Agostino e realizzato in collaborazione con l’associazione VivIlaria. Davanti a una cornice di pubblico straordinaria, con spalti stracolmi, la boxe è diventata lo strumento per dire un "no" collettivo alla violenza e all'isolamento.

Un Pomeriggio di Riflessione

Prima dei guantoni, la parola è passata agli esperti. Alle ore 18:00, l'Auditorium dell'istituto ha ospitato il convegno "Bullismo e Cyberbullismo nell’era digitale". Il talk, moderato dalla Dott.ssa Marina Poci, ha visto l'intervento del Prof. Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta tra i massimi esperti in Italia di dipendenze tecnologiche. Un momento di confronto fondamentale che ha coinvolto gli alunni degli Istituti Comprensivi "Maja Materdona" e "Aldo Moro", che hanno presentato i loro lavori e il frutto del lavoro scaturito dagli incontri nel corso delle ultime settimane con figure Chiave come la psicologa, la polizia postale, l’assistente sociale e un mental coach.

Lo Spettacolo sul Ring: Cristina Garganese è Regina

Alle 18:00, in contemporanea nella palestra, ha preso il via la parte sportiva con 10 match dilettantistici e l'atteso match professionistico.

Il culmine è stato il Match PRO tra la beniamina di casa Cristina Garganese (Team Boxe Mesagne) e la norvegese Anne Line Hogstad. Sulla distanza delle 6 riprese, Cristina ha dato una lezione di stile e ritmo. Velocità impressionante e precisione chirurgica con ganci, diretti e montanti: la Garganese ha dominato ogni round, chiudendo con una vittoria schiacciante che ha fatto esplodere la tribuna in un'ovazione incessante.

Ecco i Risultati del Team Boxe Mesagne, capitanata dal maestro Angelo Conserva e supportata dai tecnici Daniele Aresta e Manuela Tomaselli.

La serata ha regalato grandi soddisfazioni ai colori locali:

• Successi netti: Daniel Chisena (U15) e la campionessa italiana Maria Giovanna Librato (Elite) hanno vinto con autorità i loro match. Jordan Tamburrano (U17) ha confermato il suo talento battendo un avversario esperto, mentre Samuel Pompigna (Elite) ha vinto per sospensione medica dell'avversario al secondo round.

• Il gran finale Elite: Carmine Lerna ha regalato al pubblico un incontro "sublime" contro Gallo Fortunato, vincendo ai punti tra le acclamazioni generali dopo 4 riprese di pura intensità.

• Le sfide di crescita: Esordio emozionante per Pierpaolo D'Amico e un verdetto di parità stretto per Adrian Sardelli. Sfortuna per Francesco Carrieri, a cui due richiami ufficiali sono costati la vittoria nonostante una prestazione d'attacco.

Una Sinergia Vincente

L'evento, patrocinato dal Comune di Mesagne e supportato da numerosi partner locali, ha dimostrato come la "Noble Art" possa essere il volano per messaggi educativi potenti. Tra i match del Team Boxe e quelli che hanno visto coinvolte scuole di Brindisi, Lecce, Bari e della Calabria, il messaggio è stato unico: sul ring come nella vita, si vince con il rispetto, la disciplina e facendo squadra.