VALTUR BRINDISI CAMPIONE REGIONALE UNDER 17 ECCELLENZA.

LA LEVA BIANCOAZZURRA VINCE DA IMBATTUTA: VENTI VITTORIE SU VENTI PARTITE STAGIONALI DISPUTATE. FINAL FOUR DISPUTATA AL PALAPENTASSUGLIA IN UNA BELLISSIMA CORNICE DI PUBBLICO.

La leva Under 17 del campionato di Eccellenza Valtur Brindisi si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U17 organizzata al PalaPentassuglia dal 19 al 20 febbraio.

In una cornice di pubblico calorosa e significativa, la squadra biancoazzurra ha rispettato i favori del pronostico alla vigilia dell'atto finale, confermandosi imbattuta in tutto l'arco della stagione. Venti vittorie totali sui venti incontri disputati, un ruolino di marcia incredibile per la conquista del meritato titolo regionale.

La società intera si congratula con dirigenti, allenatori, accompagnatori e collaboratori estremamente preziosi nel lavoro quotidiano e con i ragazzi che hanno completato un percorso ricco di soddisfazioni.

Allenati da coach Gianluca Quarta, avvalendosi della collaborazione degli assistenti Gigi Marra e Matteo Cairo, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Augusto Perugino e del mental coaching dott Paolo De Marco, la Valtur Brindisi ha sconfitto in semifinale la Nuova Matteotti Corato con il punteggio di 92-79 e in finale la Fortitudo Francavilla con il punteggio di 77-72.

Ecco il roster Valtur Brindisi Under 17 Eccellenza: Luca Caliolo - Simone Campagna - Yuri Cleti - Matteo Corlianò - Gioele De Cesare - Mino De Fazio - Goffredo Errico - Santino Landra Fernandez - Andrea Guido - Andrea Longobardi - Alessandro Molinaro - Tommaso Paparella - Mouhamed Thioye.

Dopo la gioia della conquista del titolo regionale, la leva Under 17 Eccellenza parteciperà alla fase interzonale, alla quale prenderanno parte le tre pugliesi (Valtur Brindisi, Fortitudo Francavilla e Olimpia Gioia) e le squadre dalle altre regioni centro-sud di Abruzzo, Campania, Sicilia, Marche e Lazio. La prima classificata accederà direttamente alla fase nazionale, la seconda e la terza invece dovranno disputare gli spareggi interregionali.